Никакого потепления: погода в Москве и Московской области на неделю

Сильные морозы до -18 градусов продолжатся в Москве и Московской области на неделе с 24 по 28 февраля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, во вторник, 25 февраля, ожидается небольшая облачность, но без осадков.

«Температура ночью в столице -15…-13 градусов, по области -18…-13. Местами возможно понижение до -20 градусов. Днем в Москве -3…-1, в Подмосковье -6…-1. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду, местами гололедица», — заявил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Переменная облачность и погода без осадков ожидаются и в среду, 26 февраля. В столице ночью прогнозируется -14…-12 градусов, в центре возможны -11…-9 градусов.

«Днем в Москве -2...0 градусов. По области ночью -16…-11, днем -5…0. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду. Местами сохранится гололедица», — добавил Ильин.

В четверг ночью в столице до -13…-11 градусов, в центре около -10…-8.

«Днем -1…+1. В Подмосковье ночью -15…-10, днем -3…+2 градуса. Ветер западный, 2-7 метров в секунду и также гололедица», — продолжил синоптик.

В последний рабочий день, 28 февраля, облачно. Ночью ожидается снег. Температура -13…-8 градусов. Днем без осадков, -1…+4. Ветер западный, от 2 до 7 метров в секунду.

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