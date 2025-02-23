Хуже, чем зимой: синоптики рассказали, каким будет март в Москве и Подмосковье

Начало и конец марта в Москве и Московской области будут теплыми, а в середине первого весеннего месяца регион посетят кратковременные заморозки до -13…-8°. Однако температура быстро вернется к нормальным значениям около нулевых отметок. Прогноз погоды на весну интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик Александр Ильин.

Потепление близится

По его словам, март 2025 года лишит жителей Москвы и Подмосковья привычной весенней капели. Из-за отсутствия снега на крышах сосулькам просто не из чего расти, объяснил Ильин. В конце февраля ожидается снег, который растает достаточно быстро. Около нулевые значения температуры (до -1°) прогнозируются в Москве к 24 февраля.

«Ничего удивительного нет — в январе были большие значения плюсов, температура поднималась до +8°. Относительно устойчивый плюс установится в период с 26 по 28 февраля и дальше перейдет в март. Ожидается температура от +1° до +3…+4°», — отметил синоптик.

В начале марта в столице может пройти мокрый снег. Однако климатическую норму осадки доберут лишь в конце месяца. Ильин спрогнозировал вероятное усиление осадков в виде дождя к концу третьей декады марта.

Когда придет весна

Малоснежная зима, скорее всего, станет основой достаточно теплой весны — особенно в дневные часы, продолжил синоптик. Ночью в Москве и Московской области все равно будет подмораживать. Вероятно снижение температуры до -7…-2°. Начало и конец марта окажутся теплыми, а вот в середине месяца даже возможны заморозки до -13°, предупредил эксперт. Но после температура быстро вернется к нормальным значениям около нулевых отметок.

Фото: [ медиасток.рф ]

Март оправдает свое весеннее название, считает Ильин. По его словам, в день весеннего равноденствия, 23 марта, в регионе ожидается повышение температуры до +5…+7°. Малое количество снега приведет к тому, что он быстро растает и останется лишь в воспоминаниях, заключил специалист.

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