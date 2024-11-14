Новая схема мошенничества: вместо поиска работы можно лишиться денег

Мошенников в интернете можно встретить практически везде. Их основная задача — собирать личные данные и изучать поведение пользователей, чтобы в дальнейшем использовать их в своих махинациях. Руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что исключением не стали и специализированные сайты по поиску работы.

Эксперт подчеркнул, что они как раз особенно привлекают аферистов.

«Во-первых, там можно получить личные данные пользователей этих сервисов — телефон, адрес электронной почты, место жительства и другие. Во-вторых, под видом работодателя мошенники могут запросить и конфиденциальную информацию. Поэтому высылать дополнительные данные работодателям нужно с осторожностью. А конфиденциальную личную информацию нельзя высылать никому», — сказал Бастрыкин.

Также работодатели часто практикуют тестовые задания. Мошенники, зная об этом, могут организовать сбор денег за участие в конкурсе на привлекательную вымышленную вакансию, продолжил он.

«Они могут попросить прислать смс-код якобы для регистрации и занесения в базу кадрового агентства. Но на самом деле это может быть код из банковского приложения или Госуслуг. Поэтому нужно подробно выяснять, с кем вы общаетесь по поводу работы, прежде чем выслать любую дополнительную информацию, и ни под каким предлогом нельзя передавать незнакомым людям личную информацию и смс-коды», — заключил Бастрыкин.

Ранее специалист назвал топ-3 признака того, что мошенники взломали ваш аккаунт.