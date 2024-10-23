Удаляйте аккаунт в соцсети — вас взломали: топ-3 признака того, что мошенники получили ваши данные

В современном мире телефонное или интернет-мошенничество не является чем-то новым и неопознанным. С каждым годом желающих украсть деньги или аккаунт становится все больше. О том, как распознать, что ваш личный аккаунт в социальной сети взломали, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.

Эксперт отметил, что первый признак кражи аккаунта в социально сети — это невозможность зайти в него.

«Даже если вы помните пароль, система говорит, что он неверный. В этом случае может не получиться самостоятельно восстановить доступ. Еще один очевидный признак взлома — ваши друзья и знакомые сообщают, что получают от вас странные сообщение. Чаще всего мошенники таким образом просят перевести им деньги на какие-либо срочные нужды», —пояснил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще один сигнал о взломе аккаунта, продолжил он, — это его странное поведение.

«Например, из него могут пропадать ваши записи или появляться новые без вашего ведома, в аккаунт получается зайти не с первого раза и другие подобные признаки. Такой взлом мошенники могут использовать, если им нужно читать переписку пользователя, а иногда просто для размещения спама на его странице. В этом случае нужно изменить пароль и понаблюдать за последующим поведением аккаунта», — добавил Бастрыкин.

Эксперт подчеркнул, что, при подозрении на взлом доступа,лучше сразу обращаться в службу поддержки для проверки и последующего безопасного использования своего аккаунта.н

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