Новая звездная пара или невзаимная любовь: Агата Муцениеце и Петр Дранга появились на публике вместе

Актриса Агата Муцениеце появилась на публике вместе со своей дочерью Мией, рожденной в браке с Павлом Прилучным, и музыкантом Петром Дрангой. Слухи об отношениях между артистами ходят уже давно, хотя недавно аккордеонисту приписывали роман с актрисой Дарьей Мороз. Между Муцениеце и Дрангой существует крепкая эмоциональная связь, которая может быть не просто дружеской, а романтической, заявила эзотерик Майя Королева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, сейчас перед артистами стоит выбор: сохранить дружбу или перейти на новый уровень. Карты Таро намекают на взаимное влечение между ними.

«Петр относится к Агате с теплотой и романтическим интересом. Он видит в ней не только привлекательную женщину, но и человека, с которым можно построить эмоционально насыщенные отношения. Карты указывают на возможные ухаживания с его стороны», — отметила Королева.

Муцениеце также питает теплые чувства к музыканту, восхищается им, но при этом старается сохранить свою независимость. Судьба отношений зависит от выбора актрисы. Королева отметила, что сама Муцениеце могла еще не решиться на шаг к более глубокому общению.

Карты сулят звездам счастливый и гармоничный союз, который может привести к браку. Однако перед тем, как стать семьей, паре нужно пройти этап укрепления и взаимопонимания. Королева предсказала на пути знаменитостей праздники и важные события, которые могут сыграть роль в развитии их союза.

«Если они решат быть вместе, их отношения могут стать источником вдохновения и радости для обоих. Карты также символизируют успех и процветание как пары», — заключила эзотерик.

Ранее стало известно, что новая избранница футболиста Вячеслава Малофеева старше его дочери всего на 2 года.