Вячеслав Малофеев показал новую избранницу — она на 2 года старше его дочери: стало известно будущее пары
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Футболист Вячеслав Малофеев представил публике свою новую избранницу, которая всего на два года старше дочери спортсмена. Отношения между Вячеславом и Ангелиной Шкатовой начались после того, как футболист расстался со своей второй женой, с которой прожил в браке 11 лет, а разница в возрасте пары составляет 22 года. Что ждет их союз и примет ли дочь спортсмена столь юную избранницу отца, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.
По ее словам, карты указывают на возможную глубокую взаимосвязь и эмоциональную привязанность, несмотря на возраст.
«Однако им предстоит пройти через времена выбора и компромиссов. Конечно, разница в возрасте у многих вызывает сомнение, но у них достаточно внутренней силы и взаимопонимания, чтобы преодолеть эти барьеры. Им нужно быть готовыми к испытаниям, но это не обязательно помешает отношениям», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Дочь Вячеслава, продолжила таролог, скорее всего примет юную мачеху, но со временем.
«Она увидит в ней положительные качества, что приведет к гармонии в отношениях. Но очевидно, что восприятие этих отношения потребует времени и изменений в мышлении. Возможно, она и многие другие люди сначала будут настроены скептически, но со временем ситуация изменится к лучшему», — добавила Королева.
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