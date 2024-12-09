Вячеслав Малофеев показал новую избранницу — она на 2 года старше его дочери: стало известно будущее пары

Футболист Вячеслав Малофеев представил публике свою новую избранницу, которая всего на два года старше дочери спортсмена. Отношения между Вячеславом и Ангелиной Шкатовой начались после того, как футболист расстался со своей второй женой, с которой прожил в браке 11 лет, а разница в возрасте пары составляет 22 года. Что ждет их союз и примет ли дочь спортсмена столь юную избранницу отца, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.