Новолуние 25 июня: что не стоит делать в этот период

Полнолуние в Раке, которое состоится 25 июня, будет особенно эмоциональным и интенсивным, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, в это время рекомендуется уделять внимание своим чувствам и внутреннему состоянию. Самое главное — оставаться в гармонии с самим собой.

«В период полнолуния в Раке можно сосредоточиться на домашних делах, отношениях с близкими и заботе о себе. Хорошо проводить время с семьей, заниматься духовными практиками и самоанализом. Также это подходящее время для завершения старых дел и очищения пространства от ненужного. Полезно заниматься пассивным отдыхом и планированием дел», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако в день новолуния имеется и ряд ограничений. Например, этот день не подходит для стрижки, новых начинаний, а также проведения косметологических операций.

«Стоит избегать конфликтов и эмоциональных всплесков, так как в это время чувства могут быть обостренными. Не рекомендуется начинать новые важные проекты или принимать ключевые решения, так как многие эмоции могут исказить восприятие. Не стоит менять место работы или затевать грандиозные домашние дела. Крупные покупки и интенсивные физические нагрузки также лучше оставить на потом», — заключила астролог.

Ранее стало известно, что мощная магнитная буря обрушится на Землю в последние дни июня.