Мощная магнитная буря обрушится на Землю в последние дни июня: прогноз по датам и часам

В конце июня на Землю обрушится мощная магнитная буря. Уровень возмущений поднимется до шести (сильная буря). Подробный прогноз по дням и часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз бурь

Первые геомагнитные возмущения ожидаются с 21:00 во вторник, 24 июня. Уровень бури повысится до четвертого (малая буря). Уже в ночь на 25 июня буря поднимется до шестого уровня (сильная буря) и продержится до 18:00. После этого уровень возмущений снизится до пяти (умеренная буря) и сохранится в течение суток — до 21:00 четверга, 26 июня.

С вечера четверга уровень возмущений упадет до четвертого и также продержится в течение суток. Уже с 21:00 пятницы, 27 июня, и до конца месяца показатели будут находиться на третьем уровне (слабая буря). Следующие серьезные возмущения магнитосферы ожидаются только в конце июля.

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Последствия бурь и как защититься

Многие люди замечают общее ухудшение самочувствия в период магнитных бурь. Однако врачи уверяют, что изменения в магнитосфере не способны вызывать новые заболевания, они лишь обостряют уже имеющиеся. Характерными для периода бурь являются: головные боли, бессонница, головокружения, скачки артериального давления и изменение пульса.

Для того, чтобы период геомагнитных возмущений прошел наиболее незаметно для самочувствия, эксперты советуют воздержаться от чрезмерных нагрузок, отказаться от тяжелой пищи и снизить уровень стресса. В случае резкого ухудшения состояния здоровья, необходимо обратиться к врачу.

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