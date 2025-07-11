Новые квадратные метры: в Москве состоится один из самых громких заходов на девелопмент за последние годы

Группа компаний «Вектор» готовится совершить один из самых громких заходов на московский девелопмент за последние годы и ведет активные переговоры о покупке и вхождении в управление рядом жилых проектов на территории Москвы и ближайшего Подмосковья. По информации инсайдеров интернет-издания «Подмосковье сегодня», речь идет как о площадках с утвержденной проектной документацией и банковским финансированием, так и о земельных участках с потенциалом под жилищное строительство.

Ожидается, что первые сделки могут быть закрыты уже в ближайшие месяцы, если не недели. Кроме того, по инсайдерской информации, «Вектор» изучает несколько проектов на стадии due diligence (должная осмотрительность), а также получил предложения от собственников активов с проблемной реализацией. Компания заинтересована во «входе» в проекты с возможностью доведения до рынка своими силами.

По словам источника, помимо сделок, которые уже находятся в работе, девелопер активно изучает и другие потенциальные площадки (проекты), продолжая расширять свою зону интересов в столичном регионе. Недавнее приобретение жилого комплекса «Одинград» у Sminex стало заметным шагом, подтвердившим стратегический интерес компании к наращиванию присутствия в столичном регионе. Судя по имеющейся информации, можно сделать вывод, что компания готовится совершить один из самых громких заходов на московский девелопмент за последние годы.

Однако имеет ли застройщик шансы стать реальным конкурентом для крупных игроков московского мира недвижимости? На данный момент средняя стоимость за квадратный метр у ГК «Вектор» на территории Одинцово, основной для девелопера рынок, составляет около 258 тыс. рублей. В то время как, средняя цена за квадратный метр ПИК, одного из самых крупных московских застройщиков, — порядка 490 тыс. рублей, окончательная стоимость жилья зависит от конкретного ЖК на территории столицы. У другого популярного девелопера — компании «Самолет» — средняя цена составляет 544 тыс. рублей за квадратный метр.

В самом «Векторе» ситуацию с расширением на московском рынке пока не комментируют официально, однако известно, что компания уже реализует несколько проектов в регионе — в ее портфеле более 300 тыс. квадратных метров жилой недвижимости.

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