Можно сдать в камеру хранения в аэропорту: обязательно ли выбрасывать духи больше 100 мл в ручной клади

Лето — пора отпусков и новых путешествий, однако праздничное настроение может смениться на печальное уже в аэропорту, что нередко связано с ручной кладью. Граждане по незнанию могут пытаться провезти в сумке духи объемом свыше 100 мл и после проверки багажа сотрудники аэропорта попросят избавиться от упаковки с жидкостью. Юрист Борис Мирзоев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, законно ли это со стороны работников аэропортов и как можно поступить иначе.

«Существуют единые нормы и международные стандарты безопасности для перевозки пассажиров, их багажа и другие правила, установленные международным правом. Согласно ним, провоз в ручной клади свыше 100 мл любой жидкости запрещен», — пояснил эксперт.

Даже если гражданина попросят выбросить такую упаковку с жидкостью, а он не согласится с этим и обратиться в суд, то судья будет руководствоваться законодательством, нормативно-правовыми актами и правилами международных норм перевозки, заявил адвокат. Однако выбрасывать тару необязательно, есть иные варианты.

«Такие духи можно подарить, продать или их можно сдать в багаж, и это будет законно. В багаже возможно провозить жидкости свыше 100 млн объема. Кроме того, у гражданина есть законное право не выбрасывать духи объемом 100 мл, он может оставить их в камере хранения аэропорта, это платная услуга», — выразил мнение специалист.

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Если авиакомпания или сотрудники аэропорта просят выбросить духи объемом до 100 мл, то в таком случае у гражданина есть законное право подать в суд.

«Пассажир в данном случае по закону имеет право требовать компенсацию за причиненный ущерб, если будет доказано, что такое изъятие было неправомерным. В случаях возникновения подобных инцидентов необходимо сразу же по месту обращаться в администрацию авиакомпании за разъяснениями и фиксировать это в письменном виде», — заключил Мирзоев.

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