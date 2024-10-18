Новые правила компенсаций участникам СВО: кто получит выплату, в каком размере и что достанется «бывшим»

Правительство РФ установило новые правила выплат ежемесячных компенсаций участникам СВО. Постановления, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации, касаются мобилизованных граждан и служащих по контракту . О нововведениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кому положена выплата

Получателями ежемесячной компенсационной выплаты являются мобилизованные и контрактники, ранее получавшие пенсии за выслугу лет, выплата которых была приостановлена по закону. Также на поддержку могут рассчитывать бойцы, уволенные с военной службы до установления компенсации.

В случае гибели бойца компенсация прекратится с 1 числа следующего месяца. За мобилизованными или контрактниками, захваченными в плен, интернированными в нейтральную страну, либо безвестно отсутствующими, выплата сохраняется.

Компенсация также положена семьям не получивших выплату погибших бойцов и военнослужащих, умерших после прохождения военной службы.

Размер компенсации

Компенсация осуществляется не ранее дня, с которого военнослужащему была приостановлена выплата пенсии за выслугу лет, в размере «100 процентов пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», сказано в постановлении правительства.

Сумма компенсации определяется исходя из размера пенсии за выслугу лет (на день приостановления ее выплаты) с учетом ее индексации после приостановления выплаты.

Фото: [ медиасток.рф ]

Как получить компенсацию

Участникам СВО

Для получения ежемесячной компенсационной выплаты бойцу, проходящему службу, необходимо подать рапорт командиру (начальнику, руководителю) уполномоченного органа по месту прохождения военной службы, к которому при наличии прилагаются:

копия контракта о прохождении военной службы или военного билета с пометкой о призыве на военную службу по мобилизации в ВС РФ;

копия пенсионного удостоверения;

реквизиты счета.

Уволенным с военной службы участникам СВО необходимо подать заявление командиру (начальнику, руководителю) уполномоченного органа по месту увольнения с военной службы гражданина, к которому прилагаются:

паспорт;

военный билет с отметками о поступлении на военную службу по контракту/ призыве по мобилизации и увольнении, другие документы, подтверждающие прохождение службы в данный период;

реквизиты счета.

Фото: [ odinmfc.ru ]

Семьям погибших бойцов

Для получения выплаты члены семей погибших участников СВО подают заявление командиру (начальнику, руководителю) уполномоченного органа по месту гибели (смерти) военнослужащего. К заявлению прилагаются следующие документы:

паспорт заявителя;

документ, подтверждающий гибель (смерть) военнослужащего в период прохождения военной службы;

документ, подтверждающий родственные отношения с бойцом;

иные документы, подтверждающие отнесение заявителя к категориям членов семей погибших (умерших) военнослужащих, предусмотренные законодательством;

реквизиты счета.

Родственникам бойцов, умерших после увольнения с военной службы, необходимо подать тот же пакет документов вместе с заявлением командиру (начальнику, руководителю) уполномоченного органа по месту увольнения с военной службы военнослужащего.

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