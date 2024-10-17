Украина запустила дроны «Лютый» для атаки вглубь России: что известно о сверхсекретном беспилотнике ВСУ

Киев запустил дроны «Лютый» для атаки вглубь России, сообщил CNN. По словам военного эксперта Михаила Поликарпова, существует информация, что в качестве наработки для создания украинских беспилотников использовался турецкий БПЛА Bayraktar. Подробнее о новом оружии ВСУ — в материале «Подмосковье сегодня».

Что известно о беспилотнике «Лютый»?

CNN назвал беспилотник «Лютый» одним из самых секретных оружий Украины, производимых преимущественно в Незалежной. В длину БПЛА достигает 13 футов (около 3,9 м), размах крыльев — 23 фута (около 7 м). Дрон несет полезную нагрузку весом до 250 кг. Корреспонденты из США присутствовали при подготовке к запуску более 100 беспилотников ночью 29 сентября, цели которых находились в нескольких сотнях километрах от границы РФ с Украиной.

Запуск осуществило подразделение дальних беспилотников в составе ГУР. Американские журналисты сообщили, что в сентябре подразделение нанесло удар городу Торопец Тверской области.

Чтобы отвлечь российскую систему ПВО от «Лютого», ВСУ вместе с ним запускают меньшие беспилотники-камикадзе «Рубака», сообщил CNN. Военный эксперт Михаил Поликарпов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» отметил, что украинцы запускают по России порядка 100 беспилотников-камикадзе в одну волну. Большинство дронов сбивается или подавляется РЭБ.

«Когда они летят роем, всегда происходит что-то и кто-то прорывается сквозь завесу ПВО», — отметил эксперт.

Он добавил, что есть информация, согласно которой для создания дрона «Лютый» в качестве наработки использовался турецкий БПЛА Bayraktar. По его словам, в начале СВО Украина использовала именно эти импортные дроны.

Фото: [ unsplash.com ]

«Bayraktar, оказалось, очень хорошо сбивается, результативных атак у них было мало. Bayraktar — это многоразовых ударный беспилотник. А теперь перешли на концепцию беспилотников-камикадзе, то есть дрон, который летит в одном направлении, он должен быть массовый и дешевый», — объяснил специалист.

Атаки БПЛА на Россию

По словам военного эксперта, после того как с прошлого года РФ начала наносить эффективные удары беспилотниками по Украине, Незалежная предприняла шаги в двух направлениях.

«Первое, они начали создавать и создали достаточно эффективную систему ПВО по отражению ударов беспилотников самолетного типа. Второе, они начали создавать свои беспилотники и закупать их на Западе аналогичного типа», — заявил Поликарпов.

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Для ударов по объектам в российском тылу украинцы использовали не только собственные разработки, но и американские БПЛА, добавил он. ВСУ вошли в ту нишу, в которой Россия была в прошлом году.

«Я думаю, что используются беспилотники разных типов: как самодельные, произведенные на украинских заводах, так и импортные — американские и, я думаю, французские. Но точно мы не можем этого сказать, потому что материал CNN может быть вполне пропагандистским вбросом, а, может, отражать действительность», — заключил военный эксперт.

Ранее стало известно, что Зеленский может покинуть пост президента Украины после выборов в США.