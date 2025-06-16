Новый расчет отпускных: что изменится для сотрудников с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в России изменится порядок расчета отпускных для сотрудников. Общий принцип останется прежним, будут внесены некоторые уточнения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист компании Право-Сити Степан Углов.

По его словам, отпускные будут по-прежнему рассчитываться из среднего дневного заработка сотрудника, умноженного на количество дней отпуска. Изменения вносятся в порядок расчета среднемесячного заработка для вычисления выходного пособия, теперь он будет определяться через среднее количество рабочих дней в месяце.

«Это важно для расчета выходного пособия, но на расчет отпускных напрямую не влияет. Также более четко прописано, какие выплаты включаются в расчет среднего заработка (например, премии, поощрения и вознаграждения). Однако к определению среднего заработка для оплаты отпусков эти изменения не применимы», — уточнил Углов.

Как отметил эксперт, большинство работников не ощутит изменения на себе, уходя в отпуск. Нововведения в первую очередь касаются уточнения формулировок и порядка расчета среднего заработка в иных случаях. Это позволит привести все к единообразию и исключить разночтения, заключил юрист.

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