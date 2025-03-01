«Ну и что, что он женат»: Семенович решила выйти замуж любыми путями

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович никогда не была замужем. После 40 лет певица все-таки встретила мужчину, с которым готова пойти под венец, но он оказался женат. Что известно о романах влюбившей в себя многих мужчин Семенович — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Романы до встречи со Шреером

Первое серьезное увлечение случилось у Семенович на закате ее спортивной карьеры в фигурном катании. В клубе она познакомилась с Даниилом Мишиным, который уже в конце 90-х занимался продюсированием и режиссурой. Пара сохранила отношения, когда Анна приняла решение отправиться в США, но после возвращения на Родину их общение ухудшилось, пока не сошло на нет. Мишин был готов к созданию семьи, а Семенович только начинала творческую карьеру и не хотела останавливаться.

После певица почти семь лет прожила вместе с бизнесменом по имени Руслан, познакомившись с ним в караоке. Он подарил Семенович шикарную квартиру в Москве, но не остался в ее жизни.

После встречи с бизнесменом Дмитрием Кашинцевым Семенович призналась, что наконец-то нашла мужчину своей мечты — заботливого и щедрого, но свадьбы так и не случилась. Вскоре Анна сошлась с бизнесменом Иваном Станкевичем. Отношения были серьезными, она даже познакомила избранника с мамой и бабушкой. Кризис в их жизни начался из-за ревности Станкевича, и роман закончился ничем. В 2019 Семенович заявила, что уже год встречается с мужчиной, который младше ее на семь лет, но ничего серьезного из этих отношений не вышло.

В статусе невесты

Долгое время ходили слухи о новом романе Семенович, однако имя ее возлюбленного оставалось неизвестным. Все знали лишь то, что он никак не связан с шоу-бизнесом. Летом 2024 года певица рассекретила своего избранника, им оказался бизнесмен Денис Шреер.

Новый мужчина Семенович женат, его супруга и ребенок живут в Германии. По словам певицы, на момент их знакомства со Шреером, его с женой связывали уже только юридические отношения, вместе они не жили. В Германии бракоразводный процесс занимает много времени, но все вокруг уже говорят о скорой свадьбе Семенович и Шреера.

Фото: [ соцсети ]

Певица призналась, что пока не получала предложения руки и сердца от возлюбленного. «Пока я нахожусь в статусе невесты», — заявила она. Также Семенович рассказала, что не хочет устраивать пышную свадьбу, для нее важно разделить это событие с самыми близкими людьми. Детей у Анны тоже нет, но она неоднократно говорила, что хочет родить ребенка сама, если это получится. Несколько лет назад Семенович на всякий случай заморозила яйцеклетки.

Официальных заявлений о свадьбе Семенович и Шреера еще не было. Однако видно, что пара абсолютно счастлива, они не стесняются своих чувств и, кажется, этот роман может стать для певицы решающим.

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