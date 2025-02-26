Помогает крепче стоять на ногах: астропсихолог раскрыла противоречия в паре Мари Краймбрэри и Давида Манукяна

Мари Краймбрэри и Давид Манукян — самая обсуждаемая пара в сети. Причиной для активного внимания стала новость о скором пополнении в их семье. Мария объявила о беременности на одном из концертов, оголив живот. Будет ли этот союз действительно успешным и какие противоречия могут возникнуть в жизни Мари и Давида, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астропсихолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, Мария очень цельная личность и одновременно очень женственная.

«Это женщина, которая будет питать и вдохновлять мужчину, который рядом с ней, подбадривать его. Но при этом у нее отличные возможности к большому объему работы, она может много делать и много успевать. Поэтому есть опасность перетрудиться. Такие всплески активности у нее могут чередоваться с всплесками самокритики. Такие качели между активностью и женственность, между желанием все охватить, успеть и тем, чтобы просто ничего не делать», — пояснила астропсихолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Судя по успешной карьере, продолжила эксперт, Мари все же успешно сочетает в себе все эти противоречия.

«Дава тоже человек с противоречиями и качелями. Ему очень важно эмоционально воспринимать искусство, свое творчество, выражаться эмоционально в этом творчестве, но может быть противоречие — одновременно ему нужна эмоциональность и она же может изматывать», — добавила Метальникова.

Артисту важно не перестараться ни в одном из полюсов. Необходимо сострадать, но не выгореть. Эмоционально вкладываться в творчество, но не так, чтобы потерять всякую радость жизни и уверенность в победе.

«У них очень гармоничная пара, они действительно друг друга хорошо поддерживают. Мария балансирует эти его противоречия, смягчает внутренние качели, а он — ее. Они вообще достаточно похожи, как многие люди с противоречиями. Однако глобальных противоречий в их конфигурации личности, к счастью, нет. Поэтому можно надеяться на долгий и плодотворный союз», — подчеркнула эксперт.

Способность Марии уравновесить противоречия личности Давы, продолжила астропсихолог, поможет блогеру лучше самовыражаться и крепче стоять на ногах.

«То же самое можно сказать про него. У них может быть плодотворное, конструктивное взаимодействие и сотворчество. Поэтому можно только порадоваться за них, за их будущего ребенка и пожелать много счастливых лет жизни», — заключила Метальникова.

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