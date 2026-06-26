Нужно ли ходить в солярий перед поездкой на море: мнение врача

Перед отпуском многие стараются заранее подготовить кожу к яркому солнцу и отправляются в солярий, рассчитывая получить «базовый» загар и снизить риск ожогов на пляже. Однако такая подготовка далеко не всегда приносит пользу, а в некоторых случаях может даже повысить нагрузку на кожу. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-дерматолог Артур Кузнецов.

По его словам, распространенное мнение о том, что солярий способен защитить от солнечных ожогов, во многом является мифом.

«Легкий загар действительно немного увеличивает естественную защиту кожи, однако она остается минимальной и никак не заменяет солнцезащитный крем. После нескольких сеансов солярия человек может получить ложное ощущение безопасности и дольше находиться под открытым солнцем, что только повышает риск ожогов», — пояснил специалист.

По словам врача, ультрафиолетовые лампы в солярии воздействуют на кожу практически так же, как и естественное солнце. В результате организм получает дополнительную дозу ультрафиолета еще до начала отпуска.

«Получается двойная нагрузка: сначала человек загорает в солярии, затем несколько часов проводит под южным солнцем. Именно суммарная доза ультрафиолетового излучения считается одним из главных факторов преждевременного старения кожи и увеличения риска развития новообразований», — отметил Кузнецов.

Особенно осторожными врач рекомендует быть людям со светлой кожей, большим количеством родинок, а также тем, у кого уже были солнечные ожоги. Для них посещение солярия перед поездкой может принести больше вреда, чем пользы.

По словам эксперта, гораздо безопаснее подготовить кожу к отпуску другими способами. За несколько недель до поездки стоит регулярно использовать увлажняющие средства, соблюдать питьевой режим и уже на отдыхе начинать загорать постепенно, избегая пребывания на солнце в самые жаркие часы.

«Даже если кожа уже немного потемнела, солнцезащитный крем с SPF 30–50 остается обязательным. Он защищает не только от ожогов, но и от фотостарения, появления пигментных пятен и других последствий воздействия ультрафиолета», — подчеркнул врач.

Специалист добавил, что посещение солярия нельзя считать необходимым этапом подготовки к морскому отпуску. Гораздо важнее соблюдать разумный режим пребывания на солнце и не пытаться получить интенсивный загар в первые дни отдыха. Именно постепенная адаптация кожи считается наиболее безопасным вариантом.