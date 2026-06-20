Может ли «тональник» с SPF заменить солнцезащитный крем: ответ дерматолога

На практике тонального крема с SPF оказывается недостаточно для качественной защиты от солнца. О том, почему декоративная косметика не может полноценно заменить SPF-крем, а когда «тональник» все-таки можно использовать самостоятельно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач диетолог-терапевт, дерматовенеролог Екатерина Сизова.

Почему тональный крем не заменяет солнцезащитный

По словам специалиста, тональный крем с SPF обеспечивает лишь дополнительную защиту для кожи. Чтобы получить уровень защиты, указанный на упаковке, необходимо использовать около 2 мг средства на каждый квадратный сантиметр кожи. Для лица это примерно четверть чайной ложки продукта. Но такое количество тонального средства портит макияж, поэтому невозможно нанести должный объем SPF.

«Из-за этого фактический уровень защиты оказывается значительно ниже заявленного на упаковке. Даже если на тональном креме указано SPF 30 или SPF 50, получить такой показатель при обычном макияже практически невозможно», — объяснила Сизова.

Достаточно ли SPF 15 или SPF 30 для города

Минимальным стандартом ежедневной защиты считается SPF 30 с широким спектром действия против UVA- и UVB-лучей. Однако SPF 30 в тональном креме не равен SPF 30 в специализированном солнцезащитном средстве, подчеркнула врач.

SPF 15 обеспечивает лишь базовую защиту и может быть недостаточным для профилактики фотостарения, появления пигментных пятен и других последствий воздействия ультрафиолета.

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Как и любое средство с SPF, тональный крем постепенно теряет эффективность из-за потоотделения, прикосновений к лицу и естественного стирания покрытия. При длительном пребывании на улице защиту рекомендуется обновлять каждые 2-3 часа.

Влияет ли макияж на эффективность солнцезащитного крема

«Если сначала нанесен качественный солнцезащитный крем и ему дали впитаться 10–15 минут, последующий макияж обычно не снижает его эффективность», — выделила эксперт.

Более того, декоративная косметика может создавать дополнительный физический барьер от ультрафиолета. Проблемы возникают только в том случае, если во время нанесения макияжа слой солнцезащитного крема активно растирается или частично удаляется, добавила врач.

Когда тонального крема с SPF может быть достаточно

По словам врача, тонального крема с SPF может хватить только при низкой ультрафиолетовой нагрузке. Например, если человек большую часть дня проводит в помещении и ненадолго выходит на улицу.

Однако при длительных прогулках, поездках, занятиях спортом, наличии пигментации, розацеа или после косметологических процедур полноценный солнцезащитный крем остается обязательным этапом ухода.

«Тональный крем с SPF — полезный бонус, но не полноценная замена солнцезащитному крему», — подчеркнула Сизова.

Усиленная защита от солнца совсем скоро понадобится жителям Подмосковья, ведь в регионе потеплеет до +27 градусов.