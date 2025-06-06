Образование в России в приоритете: только 3% московских выпускников планируют учиться за границей

При этом переезд в другие субъекты РФ рассматривают 21% опрошенных: 12% из них хотели бы учиться в Санкт-Петербурге, а еще 9% — в вузах и колледжах других российских городов. Лишь 3% московских выпускников заявили о намерении получить образование за границей.

Сейчас большая часть абитуриентов в Москве по-прежнему ориентированы на высшую школу: 56% сообщили о планах поступления в вузы. Вместе с тем 26% собираются подать документы в колледжи и техникумы, что говорит о росте интереса к среднему профессиональному образованию. В числе неопределившихся с выбором — 10%, 3% планируют взять академический отпуск на год перед поступлением.

Кроме того, результаты исследования показали разницу в образовательных приоритетах в зависимости от географии. Вузы чаще выбирают жители Москвы (56%) и городов-миллионников (55%). Напротив, в небольших городах чаще предпочитают колледжи и техникумы (42%), тогда как высшее образование выбирает 41% респондентов из таких населенных пунктов.

Среди москвичей самым популярным остается традиционный очный формат обучения — его выбрал 81% абитуриентов. Очно-заочную форму рассматривают 14%, еще 6% отдают предпочтение заочному формату, а дистанционное обучение выбрали лишь 4% участников опроса.

Исследование также выявило расхождения между представлениями самих выпускников и ожиданиями их родственников. Так, 50% абитуриентов по всей России заявили о желании поступить в вузы, тогда как 27% рассматривают поступление в ссузы. Однако родители думают иначе: 42% из них уверены, что дети выберут колледжи и училища, а 41% опрошенных, что предпочтение будет отдано высшему образованию.

Ранее стало известно, сколько москвичи тратят на выпускной в школе в 2025 году.