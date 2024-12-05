«Однажды я погибну за мою Родину»: какой была убитая украинскими террористами Дарья Дугина глазами ее отца-философа

Российский философ Александр Дугин встретился с учениками школы «Багратион» в Одинцово на «Уроке мужества. Дарья Дугина», организованном журналистом Владимиром Клениным. Разговор зашел о Родине, о победе и, конечно, о Дарье Дугиной — дочери философа, журналистке и политологе, погибшей от рук украинской террористки 20 августа 2022 года. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Однажды я погибну за мою Родину»

Вечером 20 августа 2022 года 29-летняя Дугина возвращалась по Можайскому шоссе с фестиваля «Традиция». Недалеко от поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья машина взорвалась. Журналистка погибла. Политолог возвращалась в Москву на автомобиле отца. Сам Дугин должен был ехать вместе с дочерью, но в итоге пересел в другую машину. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что настоящей целью теракта был отец журналистки.

Спустя 2 дня после трагедии ФСБ заявила о раскрытии дела и назвала имя исполнительницы — Наталья Вовк, 43-летняя гражданка Украины. В организации преступления российское ведомство обвинило украинские спецслужбы. Пройдет больше года после смерти Дугиной, и даже американская газета Washington Рost, ссылаясь на источники в кругах спецслужб США, напишет, что убийство было организовано Службой безопасности Украины (СБУ), как и десятки других. Но власти Украины, безусловно, опровергли свою причастность к гибели журналистки.

Фото: [ Наталья Вовк на стоп-кадре камеры наблюдения дома, в котором проживала Дарья Дугина. сommons.wikimedia/security camera ]

Вовк вместе с 12-летней дочерью пересекла российскую границу в июле 2022 года на машине с номерами ДНР. По поддельным документам украинская террористка сняла квартиру в том же доме в Москве, где жила Дугина. Исполнительница следила за журналисткой, изучала ее жизнь. Помогал Вовк военнослужащий ВСУ Богдан Цыганенко, он арендовал для «подруги» гараж на юго-западе столицы. Там они собрали бомбу, которую Вовк впоследствии положила под машину Дугиных. Россию террористам удалось покинуть через границу с Эстонией. В феврале 2024 года Росфинмониторинг включил Вовк и Цыганенко в перечень экстремистов и террористов. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Отец журналистки во время съемок документального фильма «Дарья Дугина: мы навсегда в этом лете...», вышедшего в годовщину ее гибели, рассказал, что нашел в дневнике дочери запись: «Однажды я погибну за мою Родину и стану национальным героем». 22 августа 2022 года за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, президент России Владимир Путин удостоил Дарью Дугину ордена Мужества — посмертно.

Фото: [ REGIONS ]

Во что верила Дарья Дугина

Журналистка родилась в Москве в 1992 году в семье философа, политолога и идеолога евразийства Александра Дугина — создателя Четвертой политической теории, опирающейся на социальную справедливость, многообразие, солидарность, национальный суверенитет и традиционные ценности.

Фото: [ REGIONS ]

Дочь стремилась продолжить дело отца, продвигающего концепцию «русского мира». Она получила образование на философском факультете МГУ, часто выступала с лекциями и была политическим обозревателем Международного евразийского движения, возглавляемого Дугиным. Политолог писала материалы для RT и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова — ее глубоко интересовали идеи древнегреческого философа Платона. Дугина выступала в качестве эксперта в российских СМИ, в частности на телеканале «Звезда».

Политолог была активным сторонником специальной военной операции, стала соавторам «Книги Z» — «сборника рассказов от участников и очевидцев: военных, мирных жителей освобожденных городов, волонтеров и военных корреспондентов».

«По сути дела, специальная военная операция России на Украине вернула геополитику к жизни, переоткрыла ее. Не просто через формирование ситуативных альянсов и военных блоков, но возвратив ключевые пространственные формулы. Это возвращение геополитики и ее триумф», — говорила Дугина в своем последнем интервью «Ленте.ру».

Она ездила в Донецк и Мариуполь, посетила «Азовсталь» и опубликовала снимки оттуда в своем телеграм-канале. В скором времени Великобритания внесла Дугину в санкционные списки. Имя Александра Дугина включено в список персональных санкций ЕС против России, он также находится под санкциями США и Канады.

Фото: [ t.me/dplatonova ]

«Мало того, что Даша была патриоткой, православным человеком, глубоко верующей, она еще постоянно работала над собой, над своей мыслью, она изучала и читала книги. Многие сейчас говорят: «Ее дневник заставляет нас взяться за самообразование». Это взрослые и серьезные люди, иногда очень высокопоставленные, они говорят: «Читая Дашин дневник, мы поняли, что у нас огромные пробелы в образовании». Хотя она была молодым человеком», — рассказывал о дочери Дугин на встрече со школьниками в Одинцово.

Философ подарил школе «Багратион» портрет и 4 книги Дарьи Дугиной, в том числе личный дневник «Топи и выси моего сердца» и книгу «Эсхатологический оптимизм». Он объяснил, что «эсхатологический оптимизм» — это термин его дочери, означающий, что «несмотря на то, что все плохо, надо идти вперед и любить свою Родину». В разговоре Дугин также отметил, что каждый россиянин — патриот своей страны. Русский человек не может не любить свою Родину, считает он.

Фото: [ REGIONS ]

«Уроки мужества сейчас — это действительно память между той большой Великой войной и нынешней войной, в которой мы находимся и которую нам еще только предстоит выиграть. Мы, конечно, верим в «Орешник», в нашу армию, нашего президента, нашу политическую власть, мы с ней солидарны. Мы в поддержку церкви верим, потому что без нее, без поддержки Бога вообще никакой победы невозможно достичь. Мы верим в мужество нашего народа. Но эта война еще должна быть выиграна. Победа сейчас у нас в прошлом и в будущем, но не в настоящем, в настоящем война», — сказал философ.

Ранее стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о скором окончании СВО.