Эксперт Поликарпов призвал настроиться на наступление после слов Кадырова об СВО

России нужно настроиться на последовательное победоносное наступление в 2025 году независимо от того, заморозит избранный президент США Дональд Трамп помощь Украине или нет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил военный эксперт Михаил Поликарпов в ответ на заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о скором окончании СВО.

Кадыров выразил уверенность, что до конца спецоперации осталось недолго. У всех есть ожидание, что с приходом к власти Трампа военная помощь Украине со стороны США закончится или будет заморожена, что станет фактором для окончания конфликта, отметил военный эксперт. Он назвал эти ожидания очень оптимистичными, добавив, что на них не стоит рассчитывать.

«Если сейчас мы будем думать, что после прихода Трампа все закончится, и будем расслаблены, ничего не закончится. Потому что мирный план Трампа нас не устроит, а США и ЕС собираются передать Украине огромное количество замороженных у нас финансовых активов, это очередное обещание, но тем не менее. На эти 50 млрд долларов Украина сама может на мировом оружейном рынке приобретать значительную часть вооружения. У нас нет оснований быть оптимистами», — объяснил Михаил Поликарпов.

Он добавил, что в 2025 году России нужно настраиваться на последовательное победоносное наступление независимо от действий Трампа. Эта позиция должна быть заложена и в бюджет, и в головы россиян.

Военный эксперт отметил, что стратегическая инициатива принадлежит российской армии в течение последних месяцев. Длительное время идет последовательное наступление ВС РФ на Южно-Донецком направлении.

«Сейчас на очереди стоит падение Курахово и Великой Новоселки, и выход наших войск в декабре к Днепропетровской области», — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно о возможной отставке президента Южной Кореи.