Оливковое масло и аппликатор: диетолог назвала топ утренних привычек для похудения к лету

С приходом весны начинается сезон массового «похудения к лету». Не все могут позволить себе вести активный образ жизни или заниматься спортом, но сбросить лишний вес и улучшить самочувствие можно с помощью простых привычек, внедрив их в рутину своего утра. Какие привычки наиболее эффективны, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско.

По словам эксперта, контрастный душ с утра, прогулка или простая зарядка до завтрака направлены на баланс парасимпатической системы, включение надпочечников и тренировку иммунной системы.

«Если это зарядка или отжимания, вы тратите дополнительные калории, стимулируете организм, он просыпается, вырабатывается большее количество кортизола, активируется, тренируется иммунная система. Также, пока чистите зубы и умываетесь, можно постоять на аппликаторе Ляпко. Это маленькие гвозди», — заявила диетолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но для того, чтобы выполнить все необходимые процедуры, нужно встать немного пораньше. Тем более, что у многих людей в течение дня времени на зарядку и любые другие процедуры просто нет.

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«Однако люди часто забывают, что высыпаться тоже важно. Поэтому, чтобы встать раньше, надо чуть-чуть раньше лечь спать. И это тоже принесет большую пользу», — добавила Тараско.

Также необходимо пересмотреть привычки в питании. Например, многие люди предпочитают отказываться от завтрака, но это неправильно.

«Столовая ложка оливкового или любого другого растительного масла перед завтраком, причем нерафинированного, это источник Омеги-3, полезных жиров, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Кроме того, когда мы едим масло, мы интенсивно стимулирует выброс желчи из желчного пузыря, что является профилактикой камней в желчном пузыре. Однако для кого-то столовой ложки будет много, стоит начать с чайной», — подчеркнула диетолог.

Вместо кофе эксперт советует выбрать какао или напиток латте-куркума. Какао богато магнием и другими микроэлементами, а латте-куркума улучшает пищеварение, что может способствовать стабилизации и снижению веса.

«Не менее эффективно бросить горсть любых семян в кашу. Также можно заменить их орехами. Это улучшает пищеварение и обогащает рацион клетчаткой, что позитивно влияет на микробиом. Способствует похудению и овощная нарезка к завтраку, а теплый стакан воды натощак действует как ложка оливкового масла, но более щадяще», — заключила Тараско.

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