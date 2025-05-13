Стало известно, с чем москвичи чаще принимают ванну и какие ароматы самые популярные

Москвичи стали чаще принимать ванну с солью или пеной, а не мыться с использованием гелей для душа. Это следует из результатов исследования программы лояльности «X5 Клуб», которые оказались у интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В Москве спрос на гели для душа не изменился: за 2023 год было продано 3 млн товаров, как и за 2024 год. На бомбочки для ванны спрос вырос на 7% (продано 19 тыс. штук за 2023 год и 20 тыс. штук за 2024 год), а на соль — на 38% (327 тыс. штук за 2023 год и 452 тыс. штук за 2024 год). Кроме того, на 13% выросли продажи пены для ванны. В рейтинг самых любимых ароматов гелей для душа вошли запахи с фруктами, особенно цитрусовыми, и ягодами.

Несмотря на стабильность в Москве, в некоторых регионах страны спрос на гели для душа существенно вырос. Например, в Красноярском крае (+31%), в Волгоградской (+30%) и Новосибирской областях (+25%), Краснодарском крае (+24%), а также в Омской (+24%) и Челябинской областях (+23%). Сильный рост продаж соли для ванны также наблюдается в Волгоградской области (+212%), Челябинской области (+197%), Краснодарском крае (+188%), Ростовской (+170%) и Свердловской области (+164%).

А спрос на бомбочки для ванны по стране снизился в среднем на 10%. Сильнее всего товар теряет актуальность у жителей Ростовской (-34%), Воронежской (-21%), Нижегородской областей (-17%) и Пермского края (-17%).

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