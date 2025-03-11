Опять скажет «Да»: стало известно, когда ждать свадьбу SHAMAN и Мизулиной

Певец Shaman на радость многим поклонникам официально сообщил об отношениях с Екатериной Мизулиной. О романе пары ходили слухи не один месяц, но окончательное подтверждение Ярослав дал на одном из своих последних концертов. Насколько гармонична эта пара и какие трудности могут ожидать Екатерину и Ярослава, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астропсихолог Александра Метальникова.

Взаимная поддержка

По словам эксперта, Shaman для Екатерины — это «человек-подарок» и в чем-то даже учитель.

«Он для нее такой благодетель, наставник. Она, конечно, может время от времени невольно его раздражать какими-то очень дотошными, занудными вопросами, соображениями, просьбами, потому что с ней он широкий, щедрый покровитель и мудрый благодетель», — пояснил астропсихолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ярослав, по словам эксперта, поддерживает Екатерину и ее очень важные, нужные, но при этом сложные для нее самой, возможно, даже болезненные проекты, начинания и задумки.

«С другой стороны, она тоже может его поддержать в развитии его личности. Вообще, у них один из самых хороших раскладов для долгих регулярных отношений, а также сильного и интересного брака. Так что ждем в ближайшее время анонсов, что они захотят официально зарегистрировать отношения», — добавила Метальникова.

Фото: [ t.me/ekaterina_mizulina ]

Возможные проблемы и противоречия

В случае, если в отношениях начнутся проблемы, продолжила она, им обоим будет полезно заниматься благотворительностью, связанной с медициной.

«Екатерине полезно заниматься благотворительностью, а Ярославу можно заниматься медитациями. Это про гармонизацию их личных структур, потому что есть напряженные моменты и противоречия. Например, очень разные графики сна, жизни, бодрствования, еды. В том числе энергетические графики могут быть разные, когда у одного спад, а у другого подъем», — подчеркнула астропсихолог.

Это может раздражать, например, на отдыхе или в каких-то поездках. Но это также может очень помогать, когда появляются дети, отметила Метальникова.

«Партнеры становятся хорошей командой и могут друг друга подменивать в каких-то активностях — по очереди качать ребенка и так далее. Кроме того, когда они рядом, может сбоить техника. Особенно у Екатерины. Но к этому надо отнестись по-философски, спокойно», — отметила эксперт.

Еще одной проблемой, которая может возникнуть у пары, является критика. И в большей степени именно со стороны Екатерины.

«Ей необходимо быть осторожнее со словами по отношению к Ярославу. Например, сначала все жалобы и недовольства выписывать себе, писать письма чувств, ходить к психологу, а потом аккуратно, бережно, поэтапным списком высказывать в безопасной обстановке. Можно выделить время раз в неделю для регулярных встреч семейного планирования и там высказывать свои недовольства и претензии, но четко сформулированные и очень бережно», — заключила Метальникова.

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