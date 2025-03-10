Психолог назвала причины весенней хандры и способы борьбы с ней

Самое популярное время наступления плохого настроения, саморефлексии и хандры — это осень. Однако встретиться лицом к лицу с таким состоянием можно и весной. Что может стать причиной весенней хандры и как с ней бороться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Паразиты и нехватка витаминов

По словам эксперта, во-первых, весной пробуждается не только природа и цветы, но и паразиты.

«Речь идет о кишечных паразитах, которых хорошо бы травить весной и осенью, пропивая какие-то курсы, потому что их у всех много. Особенно у тех, кто ест сахар с глютеном и глютеном запивает», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Во-вторых, продолжила эксперт, организм после зимы еще не набрался солнечного света и витаминов, но зачастую люди уже грузят этот организм мечтами, ожиданиями и какими-то планами, которые откладывались на весну.

«Это люди, которые начинают жить с понедельника. Они обычно ждут до Нового года, а потом ждут до весны. Это еще одна причина хандры — Новый год прошел, а новая жизнь еще не настала. Вот весна настала, а новая жизнь опять нет. В данном случае нужно задаваться вопросами: чего я хочу, какого чуда жду, каких изменений», — добавила Метальникова.

Такие несбывшиеся ожидания угнетают организм. Поэтому следует обращать внимания на положительные изменения, на то, что уже происходит. Например, на увеличивающийся световой день и появляющиеся первые листочки.

Ложные воспоминания и цели

Третья причина связана с мыслями, что надо похудеть или влюбиться, чтобы снова испытывать счастье.

«Появляется ощущение, что раньше мы испытывали счастье в этот период, а сейчас нет. Но важно понять, действительно ли были эти ощущения, потому что мы часто себя обманываем, вспоминая какие-то радужные моменты. Мы их видим более радужными, чем было на самом деле. Это синдром ложных воспоминаний», — пояснила психолог.

Важно снова задавать себе вопросы: «Чего бы мне хотелось?», «Чего я неосознанно жду?», «Что, как мне кажется, должно было случиться весной, но не случилось?», «Какие перемены я ждал(а) от весны?».

Фото: [ freepik.com ]

«А еще одна причина — это ложные цели и задачи. Были планы на весну, но на самом деле реализовывать их уже не хочется или энергии не хватает. Если были мысли, что: «я похудею, придет принц и наладит мою жизнь», то давайте начнем с конца — «какую жизнь я хочу?». Иногда хандра в — это такой предохранитель, чтобы не гоняться за собственным хвостом, не воплощать 20 целей, которые положено воплощать хорошей девочке или идеальной женщине. Организм ставит все на «стоп» и напоминает, что нет сил», — отметила эксперт.

Самый лучший способ справиться с хандрой — взять лист бумаги и написать истинные желания от жизни, года или весны. А дальше — тратить хотя бы по 15 секунд в день на ту цель или задачу, которую необходимо реализовать.

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