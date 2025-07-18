ОСАГО такого не предусматривают: что делать, если автомобиль затопило ливнем

Ливни в Подмосковье продолжают затапливать дворы и улицы, из-за чего многие автомобили стоят наполовину в воде. Это может стать причиной поломки или вовсе вывести авто из строя. Что делать владельцу автомобиля, если непогода стала причиной неисправности, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Эксперт отметил, что в первую очередь необходимо учитывать застрахован ли автомобиль от повреждений или ущерба при погодных условиях и стихийных бедствиях.

«Если машина застрахована, нужно обратиться в страховую компанию, однако, насколько мне известно, ОСАГО такое не предусматривают. Это должна быть страховка КАСКО. В противном случае, если есть только ОСАГО, то никто не виноват в сюрпризах погоды, это уже риски автовладельца», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Тогда, продолжил он, необходимо принимать решение о самостоятельном ремонте.

«Но нужно объективно принимать реальность и не пытаться найти виноватого, потому что виной затоплению может быть износ уплотнительных резинок, неплотно прилегающие двери или незакрытые окна. В случае, если автомобиль в стихийную погоду пострадал от упавшего дерева, то ответственность несет управляющая компания, которая обслуживает территорию», — добавил Капштык.

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