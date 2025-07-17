VPN стал опасен: россиян будут штрафовать за целенаправленный поиск запрещенных в РФ материалов

Провайдеры не смогут увидеть поисковые запросы пользователя с VPN, даже если тот читал экстремистские материалы. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Ранее Госдума на заседании в четверг приняла поправку о штрафах за целенаправленный поиск запрещенных в РФ материалов. Так, КоАП РФ дополняется статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов», включенных в список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Как отметил эксперт Курочкин, провайдер сможет увидеть только подключение VPN-сервиса, но не поисковые запросы гражданина.

«Провайдер может увидеть только, подключали вы VPN или нет. Если вы подключились к какому-то западному сервису VPN, то уже там никто ничего не увидит. Только если запрос послать западному сервису о вашем трафике, но никакого ответа наши органы не получат. Поэтому здесь страха какого-то нет», — пояснил эксперт.

Также Курочкин подчеркнул, что штраф будет касаться именно тех граждан, кто целенаправленно ищет запрещенную в стране информацию. Обычных пользователей, которые случайно наткнулись на такие материалы, поправки не коснутся. В свою очередь адвокат Максим Калинов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рекомендовал россиянам быть аккуратными во время поиска информации в Сети.

«Любой человек может тем или иным образом случайно попасть под раздел соответствующих статей. Здесь распределяется ситуация: есть иноагент, а есть нежелательная организация. Если берем иноагента, то не запрещается смотреть информацию. А вот если нежелательная организация, то здесь другой вопрос, могут привлечь и к уголовной ответственности», — отметил эксперт.

Специалист также посоветовал гражданам быть более осмотрительным: не совершать в первую очередь переводы или «донаты», поскольку в таком случае уголовное дело обеспечено. В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина посетовала в своем телеграм-канале о том, что под эту поправку могут попасть люди с обычными запросами: в частности, в самом списке экстремистских материалов Минюста есть публикация с названием «Основы ислама»*. И во время поиска учений по религии человек может забрести не на тот сайт. В связи с этим адвокат Калинов рекомендует изучить перечень таких материалов для собственной безопасности. Их в общей сложности на сайте Минюста порядка 5,5 тыс.

«Нужно посмотреть, не входит ли данная организация в перечень. В любом случае прочесть информацию можно. Я считаю, здесь не стоит переживать, что за прочтение будет наказание или какие-то негативные последствия. Самое главное — не переводить денежные средства, не выполнять поручения и как-то содействовать. Если человек зашел на исламский сайт, а там, например, он видит склонение к терроризму, то нужно выйти с этого сайта, а после сообщить в полицию, что вот такой сайт распространяет информацию, прошу принять меры. Я думаю, это обезопасит человека», — заключил Калинов.

Ранее стало известно, что в России могут ввести реестр холостяков.

*материал признан экстремистским решением Бугурусланского городского суда Оренбургской области от 06.08.2007