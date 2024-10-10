Отчаянные собственники: назван самый ревнивый знак зодиака

Пятерку зодиакальных ревнивцев замыкает Овен. Представители огненной стихии обладают напористостью, которая легко может превратиться в ревность, особенно если Овен чувствует неверность со стороны партнера. На четвертом месте среди самых ревнивых знаков зодиака, по мнению эзотерика, находится эмоционально уязвимый Рак, который может легко воспринимать любое соперничество как угрозу своему уюту и безопасности.

Телец открывает тройку самых ревнивых представителей гороскопа. Этот знак зодиака отличает стабильность и надежность. Тельцы ценят крепкие отношения, но если кто-то пытается разрушить их мир, то они могут проявить удивительную страсть и ревность. Гордые и амбициозные Львы стоят на второй строчке рейтинга зодиакальных ревнивцев. Представители этого знака требуют восхищения и преданности, если они почувствуют угрозу своей компетентности или привлекательности, то могут вспыхнуть от ревности.

Лидирующую позицию среди всех ревнивцев занимает Скорпион, считает Алексеева. Представители этого знака наполнены страстью, склонны к глубоким чувствам, что делает их по-настоящему ревнивыми. Скорпионы даже не способны вынести мысли о том, что их партнер может быть с кем-то другим.

«Каждый знак по-своему проявляет ревность, придавая этому чувству уникальную окраску», — заключила эзотерик.

Ранее астролог Искра Бозон назвала самый неверный знак зодиака.