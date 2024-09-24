Измена для них — привычное дело: стал известен самый неверный знак зодиака

Международное агентства World Population Review поставило Россию на 7 место в рейтинге по изменам. Так, 53% опрошенных признались в супружеской неверности. Астролог Искра Бозон рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие знаки зодиака любят не упускать шанс сходить налево.

Раки стоят на пятом месте среди зодиакальных изменщиков. По словам астролога, представители этого знака очень чувствительны и эмоциональны. Они уважительно и терпеливо относятся к своему партнеру, но обязательно потребуют от него такой же взаимности и отдачи.

«Если же Раки не получают то, что им положено, как они считают, то тут же обозлятся и пойдут по наклонной», — отметила Бозон.

Четвертыми в топе неверных партнеров стали Весы — ценители прекрасного, которые всегда сомневаются в своем выборе. Астролог считает, что поддержать баланс воздушного знака сможет только сильная личность. Если любовник не обладает этим качеством, Весы пойдут на измену или же будут постоянно менять партнеров.

Тройку изменщиков открывает Водолей, который находится в вечных поисках новых ощущений и переживаний. Представителям этого знака зодиака важно идейное соприкосновение, слияние интересов, постоянное общение.

«Для такого знака партнер должен уметь удивлять и постоянно быть разнообразным, быть прежде всего другом, и не грузить бытовыми проблемами. Иначе Водолею станет скучно, и он ускачет на поиски новых приключений», — пояснила Бозон.

Овен занимает второе место среди неверных партнеров. Эти люди страстны, прямолинейны и эмоциональны, они умеют очаровывать других, однако измены для них — не чуждое слово. От взгляда на чужую юбку Овна может остановить лишь пылкая страсть в отношениях. Но если измена все-таки случилась, представитель огненного знака не станет это скрывать и с большой вероятностью признается в прегрешениях.

Первое место среди зодиакальных изменщиков астролог отдала Близнецам. По словам Бозон, они не придают верности никакого значения, потому что главное правило жизни Близнецов: «К черту правила!». Представители этого знака не терпят ограничений, тем более в личной жизни. При этом, как подчеркнула астролог, Близнецы почти никогда не заводят себе постоянных любовников, потому что непостоянство — второе имя Близнецов.

«Но Гран-при берет Стрелец, он вне конкуренции! Самый неверный, самый непостоянный знак зодиака», — заключила Истра Бозон.

По ее словам, Стрельцы женятся и выходят замуж много раз, потому что им скучно всю жизнь изменять одному и тому же человеку.

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