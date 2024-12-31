Отдых для всей семьи: топ-7 мест, куда точно нужно успеть съездить на новогодних праздниках в Подмосковье

На новогодних каникулах жители и гости Подмосковья могут почувствовать зиму на горнолыжном курорте, попробовать дневнерусскую кухню и посетить музей елочной игрушки. Топ-7 мест, которые точно нужно посетить в Московской области на праздниках, — по версии редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Любители активного отдыха оценят склоны первого горнолыжного курорта Подмосковья — клуба Леонида Тягачева. Здесь можно прокатиться на лыжах, сноуборде, тюбинге или встать на коньки. К примеру, стоимость аренды «ватрушки» на праздниках обойдется в 600 рублей за час, на ней можно будет проехать по трассе протяженностью 280 метров.

Фото: [ официальный сайт горнолыжного клуба Леонида Тягачева ]

Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Шуколово.

Покататься на собачьих упряжках этой зимой можно на территории хаски-деревни «Рузская Аляска». Здесь проводят экскурсии в питомник хаски, где рассказывается об истории собаководства России и Аляски. Гости могут зайти в вольеры к собакам, чтобы познакомиться поближе. Желающие смогут прокатиться на собачьих упряжках, 5-10 минут катания обойдутся в 2,2 тысячи рублей для взрослых и 1,9 тысячи рублей для детей от 3 до 13 лет. Также на территории хаски-деревни находится ферма с коровами, козочками, курами, гусями, овцами, кроликами, павлинами и осликом Илюшей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Адрес: Московская область, Рузский городской округ, Дороховское сельское поселение, деревня Бараново.

Познакомиться с экзотическими животными можно на ферме «Русский страус». На новогодних каникулах комплекс работает со 2 января с 10:30 до 17:00. Гости обязательно подружатся со страусами, козами, кроликами, овцами, пони, осликом и грациозной ламой. Юные посетители фермы смогут стать настоящими помощниками Деда Мороза на праздниках, для них подготовлены волшебные мастер-классы.

Фото: [ медиасток.рф ]

Адрес: городской округ Серпухов, деревня Старые Кузьменки.

Расслабиться, перезагрузиться и настроиться на успешный год москвичи могут в «Банях Алексеева». В последний день уходящего года, 31 декабря, комплекс работает до 20:00, 1 января — с 12:00 до 23:00, со 2 по 8 января — с 09:00 до 23:00. Оплата осуществляется по тарифам выходного дня. Здесь представлены парные с изысканным интерьером, проводятся сеансы вкусного парения, а убранство женской бани выполнено в традициях европейских и российских дворцовых интерьеров XVIII века.

Фото: [ rutube.ru/БАНИ АЛЕКСЕЕВА ]

Адрес: Подольск, улица Генерала Смирнова, 1к1.

Узнать о традициях национальной кухни можно в интерактивном музее «Еда Руси». Среди экспонатов — не предметы, а блюда, рецепты и технологии русской кухни. Гости музея могут сами приготовить блюда по традиционным рецептам и попробовать их. Создатели музея стараются погрузить посетителей в атмосферу старины не только кухней, но и народными забавами. Здесь подготовлены специальные программы как для детей, так и для взрослых.

Фото: [ медиасток.рф ]

Адрес: Московская область, Химкинский район, деревня Жаворонки.

Сладкоежкам и охотникам за новыми знаниями точно понравится в музее истории со вкусом «Коломенская пастила», посещение осуществляется строго по предварительной записи. Гости музея могут познакомиться со вкусами, запахами и культурой бытования. Музей «Коломенская пастила» был открыт в 2009 году в самом сердце Коломенского посада — у храма Николы на Посаде. Для гостей здесь также проводят уникальные театрализованные экскурсии.

Фото: [ медиасток.рф ]

Адрес: Коломна, Посадская улица, 13а.

Закрепить атмосферу новогодних праздников лучше всего в музее елочной игрушки «Клинское подворье». С 3 по 6 января посетителей ждет сюрприз — к группе могут неожиданно присоединиться Баба-Яга, Метелица, Снеговик, Кикимора или Мышиный король, но пугаться их не нужно. В Рождество гостям расскажут о народных традициях праздника, а также от том, как отмечали его в царской семье. Музей не работает 31 декабря, 1 и 2 января, в остальные дни вход осуществляется по приобретенным заранее электронным билетам.

Фото: [ медиасток.рф ]

Адрес: Московская область, город Клин, улица Староямская, 4.

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