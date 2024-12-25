Больше миллиона за игрушку: москвичи продают на «Авито» мишку Steiff 1905 года выпуска
Антикварного мишку Steiff выставили на «Авито» в Москве за 1,3 млн рублей
Фото: [городская доска объявлений]
Антикварный мишка Steiff 1905 года выпуска выставлен на продажу в Москве. Игрушка стоит 1,3 млн рублей, при чем цена окончательная. Объявление о продаже мишки корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».
Продавец предлагает антикварного мишку из личной коллекции. Рост игрушки 61 см, мишка есть в каталогах — музейный вариант.
«Клин двойной, что подтверждает его уникальность. Пятки фетр. Кнопки нет! Судя по истории в этот период, не у всех экземпляров были кнопки, они появились чуть позже», — сообщил автор объявления.
Фото: [городская доска объявлений]
Игрушка подойдет настоящим ценителям антиквариата, считает продавец. Стоит она 1,3 млн рублей.
Компания Steiff была основана в Германии в 1880 году Маргарете Штайф. Мануфактура прославилась на весь мир благодаря мишке с подвижными лапами, который получил имя Тедди.
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