Относится как к вещи: психолог объяснила скандальное заявление Ильи Авербуха о 15-летней Лизе Арзамасовой

Волна хейта обрушилась на тренера по фигурному катанию Илью Авербуха после его высказывания о встречи с супругой Лизой Арзамасовой. В интервью он заявил, что «15 лет — это уже не ребенок, а женщина». Также тренер отметил, что у Лизы к этому возрасту уже «все было». Психолог Александра Метальникова в беседе с интернет-издание «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что 15 лет — это действительно уже не ребенок, а подросток, но в данном случае прослеживается подход к женщине как к вещи.

По словам эксперта, не очень понятно, что конкретно имеется в виду в словах «все было», но если подходить к женщине как к человеку, как к душе, то такая формулировка просто не может возникнуть.

«Что значит "все было"? Все то, что можно разглядеть мужчине невооруженным глазом? Он имеет в виду, что у нее уже была грудь или попа, или огонь в глазах? Это опять же подход к женщине как к вещи, мол, если я это вижу, значит, это есть. Но любой взрослый зрелый человек понимает, что юная девушка еще очень мало осознает себя, свои желания, свои потребности, даже если она сама считает по-другому», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня»,

Проблема, продолжила она, лежит глубже: к женщине относятся как к лошади, собаке или резиновой кукле, описывая ее по внешним параметрам вроде размера груди. И это нужно пресекать в зародыше, в любой ситуации.

«Но если говорить о готовности к сексуальной жизни, то многие женщины и в 50 лет к ней в полной мере не готовы. И не в последнюю очередь из-за того, что общество относится к женщине как к объекту, одновременно эротизируя все, что только можно, и при этом отрицая право женщины на то, чтобы хотеть секса и заниматься им, кроме как в законном браке», — отметила психолог.

Поэтому, например, для мужчины, продолжила эксперт, нормально хвалиться тем, что он кого-то хотел или даже говорить про девушку «у нее уже все было».

«Представьте себе, что его жена сказала бы: "У него в 30 лет еще все стояло и блестело". Как бы это прозвучало? Возможны ли вообще такие высказывания от женщины в публичном поле? В чем бы обвинили женщину, которая говорит такое? Это показывает, насколько по-разному выглядят высказывания мужчин и женщин в публичном поле», — добавила Метальникова.

По ее словам, девушкам и женщинам следует относиться к себе и к своей женской сокровенной природе максимально бережно и заниматься любовью только по подлинно своему глубокому желанию, проверенному временем, а не «соглашаться» на приставания.

«А мужчинам — тоже относиться бережно к женской природе и не пользоваться своими социальными привилегиями "сильного пола", которому "все разрешено". Злоупотреление женским доверием и способностью девушек сильно привязываться после секса даже к совсем неподходящему мужчине — сильно аукнется. Не сейчас, так потом, не на вас, так на детях», — заключила психолог.

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