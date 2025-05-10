Для него это просто переписка: кто такие «мемовники» и чем эти отношения опасны для женщин

Вид отношений, в которых один человек постоянно присылает другому мемы и получает их в ответ, получил официальное название — мемовники. Такие люди не состоят в романтических отношениях, но регулярно пересылают друг другу понравившиеся посты в социальных сетях. Что это: приятное начало для развития отношений или своеобразная «френдзона»? Ответ на этот вопрос интернет-изданию «Подмосковье сегодня» дала психолог Александра Метальникова.

Эксперт отметила, что подобные отношения — это в случае действительно хороших мемов ` вариант сапиосексуальности, когда человека больше привлекает интеллект партнера, а не его физические данные.

«Давно проводились исследования, которые показали, что чувство юмора очень связано с уровнем образования, а также с уровнем здоровья и даже с качеством микрофлоры, представьте себе. На самом деле, мемовники — это хороший первоначальный этап развития отношений», — заявила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако важно понимать, что женщины зачастую увлекаются иллюзорным развитием отношений.

«Например, когда мужчина в чате несмело написал „привет“, и она уже мысленно вышла замуж и родила троих детей. Это классический сценарий, вплоть до того, что у нас в стране по переписке замужних женщин гораздо больше, чем женатых мужчин. Это смешно и одновременно грустно. То есть, грубо говоря, вероятность того, что женщина назовет себя замужней, живя в гражданском браке, намного выше, чем вероятность того, что мужчина в гражданском браке назовет себя женатым», — пояснила эксперт.

Это связано с тем, что женщины действительно стремятся к тому, чтобы выйти замуж и родить детей. И в данном случае, по словам психолога, быть мемовниками — не самый лучший сценарий.

«Важно понимать, что женщина здесь может питаться иллюзиями, которые совершенно ничем не обоснованы в таких отношениях. Нужно себя проверять, задавать себе вопросы: „не хочу ли я слишком много?“, „не жду ли я чего-то слишком серьезного от этих мемовних отношений?“. Если женщина ничего не ждет, то это замечательно, и можно развлекаться таким мемовным флиртом сколько угодно долго», — заключила Метальникова.

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