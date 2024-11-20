Отсутствие тошноты и потеря контроля над количеством выпитого: названы первые признаки алкогольной зависимости

Опасность алкоголизма заключается в трудности определить, когда простое застолье превращается в реальную проблему, потому что зависимость развивается постепенно. Об этом корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева. Специалист перечислила первые признаки заболевания.

По ее словам, хронический алкоголизм в среднем развивается в течение 5-10 лет. Однако есть люди, у которых зависимость возникает быстрее — за 2-4 года. В группе риска находятся люди с нарушением обмена веществ или наследственными болезнями, ослабляющими алкоголизм, женщины, курильщики и употребляющие психоактивные вещества, пожилые граждане.

На последних стадиях заболевания человек начинает уходить в запои, а потом и вовсе пить каждый день, меняется его личность. Шмелева рассказала, как определить проблему в начале, пока не стало поздно. Среди первых признаков алкоголизма терапевт перечислила:

Исчезновение симптомов алкогольной интоксикации: тошноты, головокружения, рвоты после большой дозы спиртного;

Потребность повысить количество выпитого для наступления состояния опьянения;

Потеря контроля над дозой — человек не пьянеет, а хочет пить еще;

При опьянении появляются агрессия, провалы в памяти, склонность к антисоциальным поступкам или же аутоагрессия — самоунижение, попытки самоубийства;

Употребление алкоголя в моменты, когда это некстати;

Состояние похмелья может снять только новая доза алкоголя;

Абстинентный синдром — длительный период без алкоголя вызывает головные боли, потливость, раздражительность, сильное сердцебиение, тремор.

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Шмелева добавила, что у людей с алкоголизмом могут наблюдаться нарушение кровообращения, тахикардия, развитие печеночной недостаточности, повышенная потливость, поражение половой функции, тремор, нарушение речи, гиперемия (покраснение кожи лица). У зависимых снижается работоспособность, учащается смена настроения, возможны частые ночные кошмары и галлюцинации. При появлении признаков алкогольной зависимости врач рекомендовала обращаться к специалисту за помощью.

«Необходимо помнить, что злоупотребление спиртным может приводить к раку желудка, прямой кишки, гастрита, панкреатита, деменции и другим заболеваниям. Нет допустимых ежедневных доз для употребления алкоголя, которые не сказались бы на организме. Нет безопасной дозы алкоголя», — заключила специалист.

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