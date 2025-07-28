Паралич «Аэрофлота»: рейсы отменены, сервисы легли, хакеры ворвались и обрушили акции — кто за этим стоит

Утром 28 июля в информационных системах авиакомпании «Аэрофлот» произошел технический сбой. Перевозчик был вынужден внести изменения в расписание полетов, включая перенос и отмену ряда рейсов. Также в компании предупредили о возможных перебоях в работе онлайн-сервисов. Кто стоит за этим — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отмена десятков рейсов

О возникших трудностях пресс-служба авиакомпании сообщила в 07:43 по московскому времени. Пассажирам рекомендовали отслеживать актуальную информацию на онлайн-табло сайта, в аэропортах и через громкоговорители. В «Аэрофлоте» заверили, что специалисты работают над восстановлением нормального функционирования сервисов и минимизацией влияния инцидента на выполнение полетной программы.

К 10:12 стало известно об отмене 42 рейсов, как вылетающих из Москвы, так и прибывающих в столицу. В их числе рейсы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Пермь, Самару, Сочи, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу и Челябинск.

Фото: [ freepik.com ]

Позднее, в 11:11, была подтверждена отмена еще семи пар рейсов. В этот перечень попали направления из Москвы и обратно в Элисту, Кировск, Калининград, Астану, Красноярск и Сочи.

Пассажирам, чьи рейсы были отменены и кто успел зарегистрировать багаж, было предложено обратиться в зал выдачи багажа московского аэропорта Шереметьево. Клиенты могут оформить возврат денежных средств или переоформить билеты на другие даты в течение ближайших 10 дней. При этом в компании напомнили, что кассы в аэропорту не осуществляют возврат и переоформление билетов — для этого необходимо обращаться по месту приобретения.

Хакерская атака и падение акций

Позже пресс-служба «Аэрофлота» уведомила пассажиров, что оформление возврата денежных средств и переоформление билетов станет возможным после восстановления работы внутренних сервисов.

В настоящий момент в аэропорту Шереметьево переоформление осуществляется только для отдельных категорий пассажиров. К ним относятся: семьи с детьми, группы с несовершеннолетними, несопровождаемые дети, люди с ограниченными возможностями здоровья, участники СВО, а также пассажиры, находящиеся в трансферных маршрутах. Компания также просит пассажиров отмененных рейсов воздержаться от приезда в аэропорт вылета до восстановления работы системы.

Позднее хакерская группировка Silent Crow взяла на себя ответственность за атаку на IT-системы «Аэрофлота». По ее заявлению, в результате масштабной кибератаки была уничтожена внутренняя IT-инфраструктура компании, выведено из строя около 7 тыс. физических и виртуальных серверов, а также похищено порядка 22 терабайт данных.

Фото: [ freepik.com ]

В дальнейшем сбой в работе систем «Аэрофлота» является результатом хакерской атаки, сообщила Генпрокуратура. Уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации возбуждено после атаки хакеров, уточнили в ведомстве.

Позже стало известно, что акции «Аэрофлота» на Московской бирже потеряли в цене 2,61% и теперь стоят 57,05 рубля за бумагу. Снижение котировок связано с техническим сбоем в информационных системах компании, из-за которого были задержаны и отменены десятки рейсов. По последней информации от пресс-службы Минтранса, пассажиры, заплатившие за «Аэрофлот», полетят «Победой» и рейсами авиакомпании «России».

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