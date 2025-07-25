Проверьте это в первую очередь: как дачникам защитить дом от пожара летом — конкретные меры и советы эксперта

Лето — это не только время отдыха на природе, но и сезон повышенного риска пожаров. Высокие температуры, сухая трава, неисправная проводка и неосторожность при обращении с огнем могут привести к беде. Как дачникам и владельцам частных домов обезопаситься в пожароопасный период, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» директор проектов сервиса «СберСтрахование» Никита Тырин.

Что проверить в доме и на участке

По статистике МЧС, в 2024 году в России произошло более 344 тыс. пожаров. Свыше 96 тыс. из них — в частных домах и квартирах. Основные причины — неисправная электропроводка и ошибки в использовании оборудования. Эта информация подтверждает необходимость регулярной профилактики.

«Профилактика — ключевой элемент безопасности», — подчеркивает Тырин.

Дачникам и жителям загородных домов рекомендуется в первую очередь проверить инженерные системы. Электропроводка, щитки, автоматы и розетки должны быть в хорошем состоянии: без трещин, повреждений изоляции и признаков перегрева. Если газовое оборудование — плиты, котлы, баллоны — давно не проверялось, эксперт посоветовал провести диагностику, особенно в середине сезона, когда нагрузка на системы особенно высокая.

Также важно гражданам установить в доме датчики дыма — по одному на каждый этаж, а в котельной и на кухне — датчики утечки газа. Это базовая мера, которая помогает вовремя отреагировать при первых признаках ЧС. Не менее важно иметь на участке как минимум два огнетушителя — один у входа в дом, другой в гараже, мастерской или хозяйственной постройке. Универсальные порошковые огнетушители подойдут для большинства типов возгораний, отметил специалист.

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Как ухаживать за участком

По его словам, загрязненный участок может стать источником пожара: сухая трава, ветки, доски и строительный мусор легко воспламеняются. При этом потенциальную опасность несут даже стеклянные банки и бутылки, оставленные под солнцем.

«Пожары нередко начинаются из-за сухой травы, веток или строительного мусора — такие материалы могут вспыхнуть даже от одной искры. Еще одна потенциальная опасность — стекло и прозрачные предметы, оставленные на солнце. Они могут сработать как лупа и спровоцировать возгорание», — предупреждает эксперт.

Гражданам и дачникам рекомендуется регулярно убирать территорию, особенно в жаркие и ветреные дни. А для дополнительной защиты — сделать опашку по периметру участка, чтобы огонь не мог перекинуться с соседнего.

Как готовить шашлыки и разводить костры

Приготовление еды на открытом воздухе — популярное занятие летом, но при несоблюдении правил оно может привести к пожару и штрафу. Мангал должен стоять на твердой, негорючей поверхности на расстоянии не менее 5 м от дома и других построек. Костры можно разводить только на расстоянии от 15 м от любых зданий. Почва вокруг зоны готовки должна быть очищена от сухой травы и мусора, подчеркнул специалист.

«Рядом с мангалом или костровой зоной должны быть средства для тушения, например, ведро с водой, песком или огнетушитель. Это поможет быстро отреагировать, если пламя все же вырвется из-под контроля», — пояснил Тырин.

Фото: [ istockphoto.com ]

Также необходимо аккуратно использовать жидкость для розжига и следить, чтобы она не попала на одежду. Лучше использовать длинные спички или каминную зажигалку, а при сильном ветре от готовки лучше отказаться. После использования мангала нужно убедиться, что угли полностью потушены.

За нарушение противопожарных правил грозит штраф: от 5 до 15 тыс. рублей. А при введении особого противопожарного режима — до 20 тыс. рублей.

Что делать при возгорании

Если пожар все-таки начался, важно оценить масштаб и действовать быстро.

«Небольшое пламя можно устранить с помощью огнетушителя, засыпать песком или залить водой. Поэтому на участке стоит заранее предусмотреть, где будут храниться средства для тушения, и регулярно проверять, в каком они состоянии», — рекомендовал эксперт.

Если пламя быстро распространяется или угрожает постройкам, нужно сразу вызывать пожарных.

Как уменьшить ущерб

Дополнительной мерой защиты может стать страхование недвижимости. Оно покрывает не только сам дом, но и все, что находится внутри: отделку, мебель, технику, а также забор и хозпостройки.

«Покрытие полиса распространяется не только на конструктивные элементы дома, но на внутреннюю и внешнюю отделку, технику, мебель и другие вещи, пострадавшие в огне. А также на другие постройки на участке и забор. Если огонь повредил и имущество соседей, страховая компания может возместить ущерб и им. Это особенно актуально для участков с плотной застройкой», — заключил Тырин.

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