Пасха 2025: даты и традиции праздника и Великого поста

Пасха в 2025 году выпадает на 20 апреля, на этот раз православные христиане и католики встретят Светлое Христово Воскресение в один день. Главному церковному празднику предшествует 48-дневный Великий пост, который начнется 3 марта и завершится 19 апреля. Как нужно праздновать Пасху — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Великий пост

Великому посту предшествует Масленичная неделя (24 февраля — 2 марта). Святая четыредесятница начнется 3 марта, Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой — пройдет с 14 по 19 апреля.

В церкви Великий пост — это время для долгой молитвы и внимания к духовному состоянию. Христиане стремятся очистить тело и душу: молятся, освобождаются от обид и зависти, прощают врагов. Верующие должны посещать храм в эти 48 дней, исповедоваться и причащаться. Нужно заботиться о близких и помогать нуждающимся. Великий пост стоит проводить в радости — без уныния. Запрещено вступать в брак и венчаться в этот период.

Очищая душу и тело, верующие соблюдают строгую диету, исключая из рациона продукты животного происхождения: мясо, птицу, рыбу, яйца, молоко и т.д. Разрешается есть овощи, фрукты, крупы, орехи, ягоды, растительные масла.

Пасха

Завершает Великий пост самая строгая Страстная седмица, в последний день которой совершается утренняя Литургия Великой Субботы, затем традиционно благословляется праздничная трапеза. После поста верующие встречают главный церковный праздник — Светлое Христово Воскресение. Пасха — это память об искупительной жертве Иисуса Христа, его распятии и воскресении. Отмечается праздник по лунному календарю, поэтому не имеет определенной даты.

Фото: [ freepik.com ]

Православные христиане встречают Пасху в полночь на торжественной литургии, следом совершается крестный ход вокруг храма. На утро верующие разговляются после Великого поста и приступают к пасхальной трапезе с освященными крашенными яйцами, куличами и творожной пасхой. Раньше отец семейства очищал первое пасхальное яйцо и разделял его между всеми домочадцами. После Светлого Христова Воскресения принято целую неделю — Светлую седмицу (20 апреля — 26 апреля) — ходить в гости и одаривать близких яйцами. При встрече нужно христосоваться, приветствуя друг друга словами «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».

Яства на Пасху

Пасхальное яйцо символизирует и гроб, и жизнь, окрашенное в красный цвет оно знаменует Воскресение Христово и Искупление людей, возрождение верующих во Христе. Красный цвет указывает на пролитую на кресте кровь Спасителя и также символизирует его царское достоинство. Одаривая друг друга крашенными яйцами и христосуясь, православные христиане исповедуют веру в Распятого и Воскресшего, в торжество жизни над смертью, правды над злом.

В современности стало принято красить яйца на Пасху и в другие цвета. Например голубой — символ Царства Небесного — или зеленый — возрождение к вечной блаженной жизни. Однако цвет пасхальных яиц не может быть траурным или слишком вычурным.

Фото: [ freepik.com ]

Предание гласит, что Иисус Христос после Воскресения приходил к апостолам во время их трапез, и в середине стола лежал предназначенный ему хлеб. Появилась традиция на Пасху оставлять хлеб на особом столе в храме, как это делали апостолы, по-гречески он назывался «артос». Постепенно появился обычай — в каждой семье иметь свой артос, им стал кулич — хлеб из сдобного теста. Если по время пасхальной трапезы на столе кулич, верующие надеются, что в доме невидимо присутствует Воскресший Спаситель.

Встречать праздник Пасхи принято в кругу семьи и друзей за богато накрытым столом, радуясь Светлому Христову Воскресению.

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