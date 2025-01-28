Пенсионеры могут разово получить 400 тыс. рублей: кому доступна услуга и как это сделать

В 2025 году пенсионеры могут забрать часть своих пенсионных накоплений разом. Лимит допустимой суммы — 412 тыс. рублей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Она напомнила, что накопительная часть пенсии формировалась только с 2002 по 2014 год из 6% отчислений работодателя в Пенсионный фонд и эти средства аккумулировались на индивидуальных лицевых счетах в виде реальных денег.

«В 2014 году вплоть до конца 2024 года был объявлен мораторий на ее пополнение за счет взносов работодателя. Поэтому, разберемся, у кого в принципе могут быть пенсионные накопления. Прежде всего, у граждан 1967 года рождения и моложе, у мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, у граждан, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников программы государственного софинансирования пенсий», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также это коснется тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений.

«Есть ли у вас накопления и каков размер накопительной части пенсии можно легко узнать, зайдя на сайт СФР или на «Госуслуги». А для того, чтобы единоразово получить столь внушительную сумму, достаточно написать соответствующее заявление в СФР или в негосударственный пенсионный фонд, если Ваши деньги хранятся именно там. Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней», — заключила Проданова.

Ранее эксперт рассказала, что в РФ возможен дефицит товаров и повышение цен.