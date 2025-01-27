Рост цен и дефицит товаров: раскрыто страшное будущее российской экономики

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования заявили , что российская экономика может столкнуться с ростом банкротств предприятий. Это в свою очередь чревато появлением дефицита и повышением цен на товары. О том, как сильно корпоративные банкротства могут повлиять на экономику, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, на фоне высокого уровня ключевой ставки ЦБ РФ, безусловно, увеличивается закредитованность промышленных и иных предприятий в различных отраслях эконо

«Ввиду отсутствия «дешевых денег» многим предприятиям выгодней временно вкладывать свободные денежные средства в депозиты и облигации, чем развивать производство. В перспективе такое положение дел может в какой-то степени привести возникновению дефицита ряда отечественных товаров и, соответственно, скачку инфляции. Снижение объемов предложения на фоне сохраняющегося спроса неуклонно «толкает» цены вверх», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Вместе с тем ситуация не выглядит столь критично, продолжила она.

«Существует ряд позитивных для рынка факторов, призванных способствовать нейтрализации данного риска. Во-первых, отсутствие повышения ключевой ставки по итогам последнего заседания ЦБ РФ дало «положительный заряд» экономике и инвесторам. Несмотря на достаточно высокие темпы инфляции в начале 2025 года (порядка 10% в годовом выражении), в настоящее время у аналитиков нет однозначной уверенности в дальнейшем увеличении ставки на следующем заседании 14 февраля», — подчеркнула экономист.

Напротив, продолжила Проданова, есть сигналы к «смягчению» политики Центробанка в 2025 году. Если ставка и будет повышаться в течение года, происходить это будет существенно более низкими темпами, чем в 2024 году, что даст экономике возможность для адаптации.

«Во-вторых, за последние годы существенно вырос внутренний спрос и производство товаров различных секторов экономики, что подтверждают годовые данные по ВВП, рост которого по итогам 2024 года составил порядка 4%. Рост спроса стимулирует многие предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности увеличивать инвестиции в наращивание мощностей, вместо «замораживания» средств в облигациях и депозитах», — отметила экономист.

В-третьих, по словам эксперта, можно ожидать продления государственных программ импортозамещения и поддержки многих отраслей промышленности, показавших низкий уровень рентабельности и высокую закредитованность по итогам 2024 года.

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