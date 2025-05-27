Переговоры ЕС и США по санкциям против России провалились: ждет ли Запад раскол

Раскола между США и Евросоюзом нет, но противоречия нарастают: Брюссель ждет от Вашингтона приоритета европейских интересов, тогда как Америка действует исходя из глобальной повестки и собственных выгод. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что переговоры ЕС и США о совместной борьбе против обхода антироссийских санкций потерпели провал. Однако даже такой фактор, считает эксперт, не повлияет серьезно на отношения Брюсселя и Вашингтона.

«Раскола нет, напряжение определенное существует. При том, что они союзники, взгляд на разные ситуации отличается. Европейский союз сосредоточен в основном на проблемах Европы. В то время как у Соединенных Штатов Америки есть еще рядом Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, которые тоже зона их интересов, они должны это учитывать», — пояснил специалист.

Суть их противоречия в том, что в Европе считают, что США должны заниматься только вопросами европейского континента, однако американцы не придерживаются такой позиции, отметил эксперт.

«Европейцы, уповая на то, что они главные друзья и объект приложения интереса Соединенных Штатов, не поняли, когда Трамп ввел пошлины против Евросоюза. Как в известном анекдоте: „А нас-то за что?“. Он им показал, что они для него такие же торговые партнеры или торговые конкуренты, как и другие страны. И об этом сейчас идет торг. Сейчас ЕС в определенной степени экономические проблемы в отношении США и Евросоюза пытается решить политическими путями», — сказал Светов.

Как отметил политолог, в первую очередь ЕС уповает на российско-украинский конфликт, рассказывая о помощи Украине в конфликте. В связи с чем Брюссель пытается вынудить у Вашингтона лучшие для себя экономические условия.

«Украина — обуза для Трампа. С одной стороны, Украина — это место, где он может надавить на Россию, вынудив к действиям, которые выгодны американцам. С другой стороны, он должен заниматься проблемами далекой от него страны. В этом есть диалектическое противоречие», — выразил мнение эксперт.

При этом Светов заверил, что раскола между ЕС и США ожидать не стоит. У них будут конфликтные ситуации, однако это не впервые в истории, стороны в любом случае продолжат сотрудничество.

Ранее стало известно, допустят ли США крепкий мир между КНДР и Южной Кореей.