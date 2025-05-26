«Сближение необходимо»: в Южной Корее заговорили о восстановлении связи с КНДР — допустят ли США крепкий мир в регионе

Связь КНДР и Южной Кореи станет возможной при взаимном уважении интересов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее кандидат в президенты Южной Кореи от демократов Ли Чжэ Мен пообещал продвигать восстановление каналов связи с КНДР, межкорейское сотрудничество для активизации корейской экономики, говорится в заявлении политика. Однако такой процесс можно будет начать, если США перестанут интересоваться корейским конфликтом, считает специалист Аграновский.

«Жесткое противостояние КНДР и Южной Кореи — явный пережиток Холодной войны, оно явно инспирируется извне. До недавнего времени политический строй в КНДР был абсолютно неприемлем для США, они просто хотели его заменить. США вмешиваются в дела других государств с целью изменения неугодного им политического строя», — подчеркнул политолог.

При этом эксперт отметил, что такие попытки США абсолютно безрезультатны и даже имеют обратный эффект в случае КНДР.

«Северная Корея в последнее время признана миром, что это активно развивающаяся страна, обладающая очень серьезным промышленным, научным и военным потенциалами. На мой взгляд, давно пора изменить по отношению к КНДР тональность и строить отношения по принципу добрососедства, партнерства, взаимоуважения и взаимной выгоды. И я думаю, что в Южной Корее очень многие бы это сделали, если бы не давление Соединенных Штатов», — выразил мнение политолог.

Как считает специалист, сейчас американское давление на Южную Корею бессмысленно, поскольку это не изменит ситуацию в регионе.

«Очевидно, что строй Северной Корее не изменится. И очевидно, что не могут две страны, фактически одна страна — Корея — жить как на вулкане в состоянии постоянной войны. И я думаю, что корейцы все понимают, что сближение необходимо», — отметил эксперт.

При этом позиции о перемирии могут придерживаться и в КНДР, однако переговоры между странами возможны только при взаимном уважении интересов сторон, заключил Аграновский.

Ранее стало известно, возможен ли военный конфликт между КНР и Тайванем.