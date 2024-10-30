Переговоры с Россией о взаимном прекращении ударов по энергетике — шантаж со стороны Украины: согласится ли Москва

Британская газета Financial Times заявила о стремлении Украины при посредничестве Катара достичь соглашения с Россией о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Украинские дипломаты сообщили о начальной стадии переговоров. Политолог Юрий Светов выразил надежду, что подобных договоренностей не будет достигнуто, потому что это шантаж со стороны Киева.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт назвал стремление Незалежной ко взаимному прекращению ударов по энергетике «типичной украинской привычкой ­— отдать 3 копейки и получить за это товаров на 100 рублей».

«Мы имеем возможность систематически уничтожать те объекты инфраструктуры, которые обеспечивают ВСУ и военную промышленность Украины. У них есть возможность производить разовые террористические атаки на наши предприятия типа нефтеперерабатывающих заводов, и мы все время совершенствуем систему их защиты», — пояснил Светов.

Политолог выразил сомнения, что переговоры, о которых пишут западные журналисты, идут на данный момент. По его словам, названый Киевом Катар занимается вопросами урегулирования конфликта в Секторе Газа. Роль посредника в украинском конфликте, по его мнению, играют ОАЭ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что публикация Financial Times является вбросом, не имеющим отношения к реальности.

Светов напомнил, что вопрос подобных переговоров уже поднимался. Россия согласилась подумать о предложении Украины.

«В ответ на это была начата операция ВСУ в Курской области с попыткой захвата Курской АЭС для того, чтобы использовать ее как козырь в этих переговорах», — отметил эксперт.

Политолог добавил, что главная задача, которую на данный момент ставят западные партнеры Украины, заключается в обеспечении передышки и перевооружении ВСУ.

«Они все время об этом говорят: давайте остановимся здесь, заморозим конфликт, а за это время остаток Украины примут в НАТО и перевооружат. Я думаю, что наше руководство внимательно оценивает эти предложения и делает на этот счет выводы», — заключил Светов.

Ранее стало известно, что к Новому году российская армия может дойти до Новомосковска в Днепропетровской области.