ВСУ придется обороняться в открытой степи после сдачи городов Донбасса, сообщило немецкое издание Handelsblatt. К Новому году ВС РФ могут дойти до Днепропетровской агломерации — города Новомосковска, рядом с которым находится воинская часть 25-й бригады ВСУ, заявил военный эксперт Михаил Поликарпов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, шансы российской армии освободить города Покровск и Димитров (украинское название Мирноград) в ДНР, выйти на оперативный простор — в степь и дойти до Новомосковска Днепропетровской области в течение 2 месяцев вполне реальны. На севере ВС РФ упрутся в реку Ворскла, добавил специалист. Это возможно в случае продолжения успешного наступления российских войск на том же направлении, не перебрасывая их на другое.

«Украинцам будет намного сложнее обороняться в степи. Чтобы выйти на оперативный простор, ВС РФ нужно пройти и взять города Покровск и Димитров, пока они запирают выход в степь. Взятие Селидова фактически обходит их, но выхода на оперативный простор нет», — отметил эксперт.

Михаил Поликарпов подчеркнул, что Покровск хорошо укреплен и для того, чтобы взять его, российским бойцам придется прибегнуть к своей новой тактике, которая уже показала себя на фронте, — обойти и зажать город в клещи. Защищаться на оперативном просторе после сдачи Покровска и Димитрова у украинцев будет мало шансов, поэтому ВС РФ могут проехать по степям до Днепропетровской агломерации без особых сложностей.

«Мы говорим конкретно о западном Донбассе с выходом в степи Днепропетровской области. Другая часть Донбасса — огромная Краматорская агломерация, там речи о выходе на оперативный простор не идет», — заключил военный эксперт.

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