«Переобуться» за 100 тысяч рублей: сколько в этом году будет стоить зимняя резина в Москве и Подмосковье

Замена летней резины на зимнюю — традиционная ежегодная процедура для каждого владельца машины. Зачастую этот процесс «влетает в копеечку» — для некоторых автомобилистов стоимость замены резины может доходить до 100 тысяч рублей. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт по ремонту и обслуживанию автомобилей Руслан Кирьянов.

Он отметил, что цены на резину в Москве и Подмосковье практически не отличаются, но сэкономить можно.

«Всегда лучше менять резину заранее. И не только с точки зрения безопасности на дорогах, но и с точки зрения экономии. Ближе к зиме во всех магазинах цены на запчасти и даже услуги сервисов значительно растут», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Так, замена резины китайской фирмы может стоить в среднем от 35 до 45 тысяч рублей.

«В данном случае речь идет о колесах небольшого размера и, естественно, о легковых автомобилях. А стоимость резины для внедорожников может доходить до 100 тысяч рублей», — добавил Кирьянов.

Именно поэтому, по словам эксперта, стоит задуматься о смене «обуви» вашего автомобиля заранее. Приобрести резину можно уже сейчас, а менять чуть позже.

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