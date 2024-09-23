Суровая осень близко: уже на этой неделе москвичи вспомнят, что такое «минус» на термометре

Теплая осенняя погода сохранится в Москве и области неделе с 23 по 29 сентября, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он отметил, что во вторник ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха в столице ночью составит +2…+4 градуса.

«В области ночью 0…+5 градусов, местами возможны заморозки. На востоке местами до -4 градусов. Днем в Москве +19…+21, в Подмосковье — от +16 до +21 градуса. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью в Москве +6…+8 градусов, в области — 0…+5 градусов.

«Местами возможны заморозки до -1 градуса. Днем в столице +23…+25 градусов, в области — от +20 до +25 градусов. Ветер юго-восточный и южный, ночью от 2 до 7 метров в секунду, а днем от 6 до 11 метров в секунду», — добавил Ильин.

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков прогнозируется в Москве и области и в четверг, продолжил он.

«В столице ночью +10…+12 градусов, днем +21…+23. В Подмосковье ночью +7…+12 градусов, днем — от +18 до +23 градусов. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду», — подчеркнул эксперт.

А в пятницу ожидается значительная облачность, в области местами возможен сильный дождь.

«Ночью и в столице, и в регионе +9…+14 градусов, а днем от +19 до +24 градуса. Ветер южный, от 2 до 7 метров в секунду», — заключил Ильин.

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