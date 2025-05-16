«Первые лица не торгуются на финале переговоров»: встреча Путина и Трампа может пройти уже в июне

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдут в конце июня-начале июля. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что лишь встреча Трампа и Путина урегулирует конфликт на Украине. Однако перед этой встречей, отметил политолог, должны пройти другие переговорные этапы.

«Есть три стадии переговорного процесса, на последней ключевые фигуры финализируют эту всю историю. До этого первая фаза — это техническая работа. Обмен документами и организационные мероприятия. Туда направляются так называемые технические работники. Они подготавливают предложения, которые уже имеют то или иное техническое обоснование», — пояснил Маркелов.

При этом сейчас в Стамбуле уже идет второй этап переговоров, добавил он.

«На втором этапе появляются правительственные делегации. Команда Мединского уже едет с пакетом документов, которые техники отработали. И она уже может вести переговоры и словесно проговаривать эти документы», — заявил эксперт.

Если стороны не согласуют договоренности, то переговоры вновь откатятся на первый этап, при положительном исходе произойдет встреча глав государств, в частности, Путина и Трампа, отметил он.

«Первые лица не торгуются на финале переговорного процесса. Они только визируют уже все. И я думаю, что встреча Путина и Трампа точно будет летом, не позже конца июня-начала июля», — выразил мнение политолог.

Несмотря на желание американского лидера завершить конфликт как можно быстрее, наиболее оптимальным вариантом для России будет лето 2025 года, заключил специалист.

Ранее стало известно о готовности Трампа приехать на переговоры в Стамбул.