«Понижение политического статуса»: Трамп заявил о готовности приехать на переговоры в Стамбул

Президент США Дональд Трамп не прилетит в Стамбул на переговоры России и Украины, если на них не будет президента РФ Владимира Путина. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Ранее американский лидер заявил, что готов приехать на переговоры в Турцию в пятницу. Анкара не получала информации о возможности приезда Трампа в Стамбул, сообщили РИА Новости.

«Я думаю, если Путина не будет, то вряд ли Трамп прилетит, потому что для него такое решение — тоже понижение политического статуса. Они сейчас все ждут решения Путина, и Трамп в последний момент что-нибудь скажет», — выразил мнение эксперт.

Говоря о переговорах, Федоров отметил, что эти переговоры не станут последними в случае удачного завершения.

«Я думаю, что нынешние переговоры России и Украины ничем не закончатся. Это пока первые переговоры, продолжение того стамбульского формата. Стороны договорятся о том, чтобы опять встретиться и начать разговаривать. Это фактическая легализация прямых переговоров между РФ и Украиной, после того, как они были прекращены. На таких переговорах только сверяют часы и высказывают друг другу какие-то претензии. Это больше показательная встреча, чем реальная», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что во Франции заговорили о невозможности возвращения Украины к границам 2014 года.