Платки, кружево и казаки: вещи, которые должны быть в гардеробе этим летом — главные тренды 2025 года

Стиль бохо является одним из главных трендов летнего сезона. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала стилист и автор телеграм-канала о моде Аревик Кузнецова.

По словам эксперта, для такого стиля характерны легкие ткани, многослойность, воланы, кружево, этнические принты и бахрома. В магазинах представлено множество платьев, блуз и юбок, которые можно легко стилизовать под свои предпочтения.

«Первые ассоциации, которые могут возникнуть, — казаки, жилетки, широкий ремень. Но это не обязательно. Если вы не поклонник ярко выраженного бохо, выбирайте более сдержанные сочетания. Например, платье в стиле бохо с актуальными балетками вместо казаков. Сумка может быть замшевой или кожаной. Или — блуза и юбка в сочетании с босоножками-вьетнамками, которые сейчас особенно популярны у дизайнеров», — пояснила эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Как уточнила стилист, завершить образ помогут украшения — под серебро или золото, в виде цветов или ягод. Также среди других заметных трендов выделяется морская эстетика.

«Наверняка вы уже обратили внимание: бренды активно украшают одежду и аксессуары подводными обитателями — ракушками, морскими звездами, крабами. Сейчас в продаже очень много украшений в таком стиле», — отмечает стилист.

Фото: [ freepik.com ]

Однако она предупреждает, что, собирая «морской» образ, важно соблюдать баланс и не перегружать его.

«Если у вас топ с крабами, джинсы, детализированные крабами, и серьги-крабы в ушах, то это никуда не годится. Выбирайте что-то одно и помните, что такие детали могут быстро наскучить», — советует специалист.

Фото: [ freepik.com ]

Кроме того, Кузнецова выделила еще одну интересную тенденцию сезона — крупный цветочный принт. Стилист подчеркивает: чтобы тренд «сработал», нужно подбирать узор с учетом индивидуальных особенностей.

«Миниатюрным и хрупким девушкам лучше выбирать принты помельче, а на обладательницах высокого роста и более выразительных черт органичнее смотрятся вещи с крупным цветочным рисунком», — объясняет эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Говоря об обуви, в этом сезоне особенно актуальны босоножки-вьетнамки. Благодаря минималистичному дизайну и удобству их легко сочетать с платьями, джинсами, шортами и юбками. Также сохраняют популярность балетки — они остаются в тренде уже второй год и универсальны для большинства образов, выразила мнение Кузнецова.

Из летних аксессуаров стилист советует обратить внимание на платки и твили.

«Сейчас их носят и на шее, и на голове, и на руках, и даже на сумке. Можно экспериментировать и придумывать новые способы», — поделилась стилист.

Фото: [ freepik.com ]

Также этот сезон особенно богат на украшения: акценты в виде ягод, цветов, морских обитателей, а также крупные аксессуары в стиле бохо — под золото или серебро. По словам Кузнецовой, именно с последними в этом году можно не стесняться и руководствоваться принципом: «чем выразительнее — тем лучше».

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