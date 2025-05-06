«Победа была одержана только благодаря нам»: зачем Трамп пытается переписать историю Второй мировой войны

Американцы считают себя победителями там, где они только могли участвовать. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что победа во Второй мировой была одержана благодаря США. Как уточнил специалист, такая позиция имеет место быть не только у американского лидера, но и у всех жителей страны.

«Это позиция американцев. Они всегда так считали: любое дело, в котором участвуют американцы, завершается победой только благодаря американцам. Он ведь сказал не только о Второй мировой войне, он сказал, что в Первой мировой войне они тоже победили, и недавно Трамп объявил празднование победы во Второй мировой войне 8 мая», — сказал политолог.

Светов напомнил, что ранее американцы праздновали окончание Второй мировой войны 2 сентября — День победы в Тихом океане (Victory in the Pacific Day, V-P Day).

«А теперь они сказали, вот есть еще победы. Они же победу над Японией объявляют своей победой. То, что советская армия пришла на помощь, помогла решить эти вопросы, они это косвенно признают. А вообще они победители», — подчеркнул специалист.

Однако, по мнению политолога, американцы небезосновательно считают себя победителями двух мировых войн.

«Если мы объективно посмотрим, то действительно Америка выиграла Первую мировую войну с двух позиций. Она стала ведущей экономической державой мира и очень много заработала на Первой мировой войне. И во Второй мировой войне они тоже победители: США — единственная страна, которая вышла из войны и обогатилась. Все остальные понесли потери», — выразил мнение Светов.

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И такая позиция Трампа по Второй мировой войне не удивительна, считает эксперт.

«Трамп как бизнесмен учуял, 80 лет прошло после победы, она по-прежнему пользуется спросом. У общества есть спрос, идут споры, конфликты вокруг этой даты. Значит, это привлекает внимание, значит, надо американцам взять это под свой контроль. Также есть мерч, который можно продавать. На этом тоже можно зарабатывать», — заявил политолог.

Также в заявлении американского лидера Светов заметил явную разницу со словами европейских политиков: Трамп не обвиняет Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Хотя тот же экс-президент Латвии Эгилс Левитс говорил, что Россия пытается исказить факты о начале войны, в частности, о сотрудничестве СССР и нацистской Германии в оккупации Польши и стран Балтии.

«Он признает: „Да, Россия участвовала в этой войне, потери у нее были огромные, но победитель — США. Мы им помогли выиграть эту войну“. Вот его подход», — заключил политолог.

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