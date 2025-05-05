«Атака на Подмосковье хорошо продается на Западе»: что ожидать от Украины на 9 Мая

Атака киевского режима на Подмосковье — единственная возможность военного давления на Россию в рамках спецоперации. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

В ночь на 5 мая силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ была отражена атака четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Сейчас у Зеленского есть единственный метод военного давления на Россию — это использование беспилотников. Он уже сообщил, что 3 мая Россия совершила беспрецедентные 200 атак на украинские позиции. На земле ему сложно сопротивляться, а беспилотники Украина производит в огромных количествах, поэтому темпы этих атак будут нарастать», — сказал политолог.

При этом России, считает Светов, необходимо готовиться к 9 Мая с точки зрения безопасности.

«Нам надо быть готовыми, потому что это не пустые слова Зеленского, что 9 Мая он будет атаковать Москву. Вот проверяют, откуда и как лучше делать», — заявил эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/President Of Ukraine ]

Политолог также напомнил о предложении президента РФ Владимира Путина о перемирии на День Победы, однако Зеленский отказался от такой инициативы.

«Что сказали американцы на этот счет? Ни звука! Европа сказала, что там три дня [перемирия], давайте сразу на 30 дней», — подчеркнул Светов.

При этом украинские бандформирования ко Дню Победы могут попытаться прорвать территорию РФ в Курской или Белгородской областях, допустил политолог.

«Попытки прорыва по-прежнему идут на территории России в Курской и Белгородской областях. Идут активные действия в Запорожской области на той территории, которая занята российскими войсками. Зеленскому нужна картинка. Эта картинка — атака на Подмосковье — хорошо продается на Западе: „Смотрите, Зеленский снова почти ударил по Москве“», — отметил Светов.

Однако изменений в американо-украинских отношениях ожидать не стоит, считает политолог.

«Отношение американских властей к киевскому режиму не изменится. У них это отношение есть давно, и оно заключается в том, что киевский режим — удобная вещь, чтобы давить на Россию и получать от этого дивиденды. Тот договор, который подписан сейчас под хитрым названием американо-украинский фонд реконструкции, та отдача, которую президент Трамп получил от Украины», — считает эксперт.

Фото: [ сommons.wikimedia/U.S. Marine Corps Lance Cpl. Cristian L. Ricardo ]

По словам политолога, американский лидер не хочет останавливать боевые действия на Украине. Его цель — заработать на киевском режиме как можно больше денег.

«Задача Трампа — получить деньги с Украины и перебросить это дело на Европу. И пусть будет болевая точка давления на Россию. Поэтому не надо питать иллюзий, что он хочет эту войну прекратить», — заключил Светов.

Ранее стало известно об атаке 26 украинских БПЛА за ночь.