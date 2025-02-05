Почему нельзя садиться ужинать за стол: народные приметы в День Аксиньи Весноуказательницы 6 февраля

Православная церковь 6 февраля чтит память блаженной Ксении Петербургской. В народе дату называют Аксинья Весноуказательница. О жизни блаженной Ксении и народных приметах на 6 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Ксения Петербургская родилась в благородной семье, она рано потеряла мужа и стала странницей, даря утешение и помощь нуждающимся. Ее молитвы и добрые дела со временем привлекли к ней множество людей, стремящихся к совету.

В этот день верующие собираются в храмах, чтобы почтить память Ксении, прочитать специальные молитвы и зажечь свечи. В Петербурге, на Смоленском кладбище, где находится ее могила, паломники просят о заступничестве. В народе существует множество примет, связанных с этим днем. Например, пожилым людям запрещается вязать, шить, стричь ногти, волосы и застилать постель. Не принято садиться ужинать за стол в этот день.

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Приметы

Солнечный день — к хорошей весне;

Редкие и высокие облака — к теплу;

Воробьи прячутся в хворост — к морозу или метели;

Высокая цена на хлеб — к скудному урожаю;

Метель, вьюга — к неурожаю;

Кто первым садился ужинать в этот день — тот вскоре умирал, поэтому 6 февраля не садились вечером за стол;

Пожилым людям нельзя в этот день шить, вязать, стричь ногти, волосы, а также застилать постель;

Нельзя ставить квас — к неурожайному году;

В старину гадали о будущих ценах на зерно — пекли хлеб и взвешивали его утром и вечером: если на утро вес больше — зерно подорожает.

Именины в этот день празднуют: Павел, Ксения, Герасим, Тимофей, Николай, Денис, Иван.

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